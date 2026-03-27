El fuerte mea culpa de Roberto García Moritán sobre todo lo que perdió al divorciarse de Pampita ni hizo mella en la modelo, y consultada por las declaraciones del papá de Ana (cumple 5 en julio) Carolina Ardohain reaccionó con frialdad.
“No son temas míos. Trato de no meterme”, tomó distancia sin titubear.
Es que el economista había reconocido: “Para mí la familia termina siendo siempre lo más importante. Si yo pudiera volver el tiempo atrás pondría el foco ahí”.
Entonces, como el periodista de Puro Show le recordó el lazo de sangre que comparten, Pampita aclaró: “Me interesa tener un buen vínculo porque criamos a Ana juntos. Por eso trato de no meterme en temas que no me corresponden ni son míos”.
Te puede interesar
“Nos queda mucho por delante. Tratamos de que el vínculo sea ameno y en paz. Hay que compartir muchos momentos juntos”.
La relación de Pampita y Moritán a través de Ana
En ese punto, Carolina explicó: “Ana es re chiquita todavía y hasta que no sea grande toda la comunicación es gracias a la voluntad de los padres cuando hacés una videollamada, que el otro padre sostiene el teléfono”.
Te puede interesar
“Depende de nosotros acomodarnos a la familia que somos hoy”, enfatizó.
Además, cuando le resaltaron que Roberto a veces extraña la familia que habían conformado, Pampita fue tajante: “No voy a opinar nada, y estoy en pareja”.