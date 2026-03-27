El fuerte mea culpa de Roberto García Moritán sobre todo lo que perdió al divorciarse de Pampita ni hizo mella en la modelo, y consultada por las declaraciones del papá de Ana (cumple 5 en julio) Carolina Ardohain reaccionó con frialdad.

“No son temas míos. Trato de no meterme”, tomó distancia sin titubear.

Es que el economista había reconocido: “Para mí la familia termina siendo siempre lo más importante. Si yo pudiera volver el tiempo atrás pondría el foco ahí”.

Pampita impactó en un evento con un estilismo audaz y glamoroso (Foto: Movilpress).

Entonces, como el periodista de Puro Show le recordó el lazo de sangre que comparten, Pampita aclaró: “Me interesa tener un buen vínculo porque criamos a Ana juntos. Por eso trato de no meterme en temas que no me corresponden ni son míos”.

“Nos queda mucho por delante. Tratamos de que el vínculo sea ameno y en paz. Hay que compartir muchos momentos juntos”.

La relación de Pampita y Moritán a través de Ana

En ese punto, Carolina explicó: “Ana es re chiquita todavía y hasta que no sea grande toda la comunicación es gracias a la voluntad de los padres cuando hacés una videollamada, que el otro padre sostiene el teléfono”.

“Depende de nosotros acomodarnos a la familia que somos hoy”, enfatizó.

Además, cuando le resaltaron que Roberto a veces extraña la familia que habían conformado, Pampita fue tajante: “No voy a opinar nada, y estoy en pareja”.