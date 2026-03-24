Roberto García Moritán volvió a estar en el centro de la escena tras sus declaraciones en un canal de streaming sobre su relación pasada con Pampita. En diálogo con el programa Puro Show, el economsta se sinceró sobre cómo vivió ese momento y dejó en claro que ya dio vuelta la página.

Durante la entrevista, García Moritán reflexionó sobre los errores del pasado y la importancia de priorizar a la familia: “No se puede cambiar el pasado, eso también lo aprendí, pero lo que sí es que las cosas malas van a pasar, hay que tratar de rearmarse, superarse y entender con claridad el orden de prioridades. Para mí la familia termina siendo siempre lo más importante, si yo pudiera volver el tiempo atrás pondría el foco ahí”.

García Moritán fue consultado sobre sus declaraciones anteriores, en las que admitió haberlo perdido todo tras la separación. Sin embargo, aclaró que ese dolor ya quedó atrás: “Me pasó hace dos años, chicos. Palabras más, palabras menos. Yo ya lo solté, nuestras parejas ya lo soltaron, ya está, soltémoslo.

Roberto García Moritán habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

En medio de la charla, fue categórico sobre las consecuencias de sus actos: “Yo ya pagué. O sea, cual sea el error que haya cometido, yo ya pagué. Y con creces, intereses, IVA y todo lo demás”.

El legislador también pidió respeto por la vida actual de Pampita: “Ella está en pareja, respeten a su pareja, respeten las decisiones y respeten la historia. Pasaron cosas, mala leche, qué sé yo. Cada uno tiene, si mira para adentro, cosas que resolver. Fue simplemente un comentario en ese momento, para mí fue duro, pero ya pasó. No quiero tampoco ponerme en el rol de víctima, ya pasó”.

ASÍ CONFESÓ ROBERTO GARCÍA MORITÁN QUE EXTRAÑA LA FAMILIA QUE TENÍA CON PAMPITA

En una charla íntima durante el streaming Cuentas Claras de El Cronista, Roberto García Moritán sorprendió al público al hablar sin filtros sobre su vida personal y el vínculo que compartió con Pampita Ardohain. El empresario y político se animó a contar cómo vive hoy la distancia de aquella familia que supo construir junto a la modelo y madre de su hija menor, Ana.

“Creo que hice muchas cosas interesantes en mi vida, de las cuales estoy muy orgulloso, entre ellas, la familia que supimos armar con Caro en su momento, y Ana, ni te digo, es una cosa que no tiene parámetro de lo espectacular que es. Y solo tengo buenos recuerdos de todo eso”, confesó Moritán, visiblemente conmovido.

(Fotos: redes sociales y captura de streaming del Cronista).

En el ida y vuelta le preguntaron si extrañaba esa etapa de su vida y la familia y el economista no dudó en responder: “A veces sí, pero la vida continúa, uno tiene que ir aceptando que hay cosas que tienen ciclos, eue a veces es, a veces no es, a veces funciona, a veces hay tropiezos”.

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