Luego de separarse de Roberto García Moritán, Priscila Crivocapich transita su verano disfrutando de la soltería.
La modelo y conductora eligió Punta del Este para descansar unos días, pero también para llevar adelante algunas campañas.
Luego de esa breve escapada, regresó a la Argentina y este fin de semana volvió a explotar su imagen.
PRISCILA CRIVOCAPICH TRABAJA EN MAR DEL PLATA
Más allá de su perfil como modelo y sus últimos años como conductora de televisión, Priscila es convocada para otros eventos.
Por ejemplo, este fin de semana no se encargó de mostrar diseños ni de animar frente a cámara, pero sí de conducir un desfile en Mar del Plata, junto con César Juricich, según mostró Pochi de Gossipeame.