Luego de separarse de Roberto García Moritán, Priscila Crivocapich transita su verano disfrutando de la soltería.

La modelo y conductora eligió Punta del Este para descansar unos días, pero también para llevar adelante algunas campañas.

Luego de esa breve escapada, regresó a la Argentina y este fin de semana volvió a explotar su imagen.

Foto: Instagram (@priscilacrivo)

PRISCILA CRIVOCAPICH TRABAJA EN MAR DEL PLATA

Más allá de su perfil como modelo y sus últimos años como conductora de televisión, Priscila es convocada para otros eventos.

Qué es de la vida de Priscila Crivocapich, expareja de Roberto García Moritán | Créditos: Instagram @gossipeame

Por ejemplo, este fin de semana no se encargó de mostrar diseños ni de animar frente a cámara, pero sí de conducir un desfile en Mar del Plata, junto con César Juricich, según mostró Pochi de Gossipeame.