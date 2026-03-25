Roberto García Moritán rompió el silencio y se refirió a las constantes menciones en redes sociales que lo presentan como “el exmarido de Pampita”.

Lejos de mostrarse molesto, el legislador porteño aseguró que siente orgullo por haber formado parte de la vida de Carolina “Pampita” Ardohain, una de las figuras más reconocidas de la Argentina.

En diálogo con el programa Puro Show, el economista fue consultado sobre las chicanas que recibe en redes sociales y la manera en que lo presentan públicamente. “No estoy cansado, para mí es un orgullo, formamos una familia espectacular, somos padres de Ana, que es uno de los motivos de mi enorme felicidad, así que no”.

Roberto García Moritán habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Creo que hay algunos que lo dicen simplemente con el ánimo de chicanear, porque no tienen ningún argumento, hay que ser bastante sonso para creer que eso puede llegar a ser un insulto, ¿no? Pampita es una de las mujeres más queridas y reconocidas de la Argentina, así que no. No tiene otra intención que eso. Es la mala leche de quien no entiende lo espectacular que es ella”, remarcó Moritán su postura.

ROBERTO GARCÍA MORITÁN SOBRE SU SEPARACIÓN DE PAMPITA: “SIEMPRE VALE LA PENA PELEAR POR LA FAMILIA”

Roberto García Moritán habló sobre los momentos difíciles que atravesó en su vida personal y profesional a raíz de la separación de Pampita: “A veces uno tiene que rehacerse y volver a empezar, independientemente de los tropiezos que pueda tener. Siempre vale la pena pelear por la familia”, reflexionó.

Moritán reconoció que, tras una etapa complicada, perdió “las dos cosas más importantes” de su vida en ese momento: “Perdí mi familia y mi trabajo, lo del trabajo era inevitable. Pero la familia creo que, en mi caso también, pero a la mayoría le recomiendo que le pelee”.

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