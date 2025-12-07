En los últimos días comenzaron a surgir rumores acerca de la separación de Roberto García Moritán, el ex esposo de Pampita, y la periodista Priscila Crivocapich, que se terminaron de confirmar este fin de semana.

Este domingo, en Infama (América TV), revelaron el fuerte motivo que llevó a Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich a tomar caminos separados con la periodista.

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich (Foto: Movilpress)

Según reveló el panelista Oliver Quiroz, la decisión estuvo marcada por una diferencia clave en los proyectos de vida de la pareja. “Priscila tenía muchas ganas de ser madre, de tener un hijo. Y él, lamentablemente, no, porque ya tiene tres: dos con Milagros Brito y uno con Pampita. Ese fue el motivo, terminaron en buenos términos”, contó el cronista, dejando en claro que la incompatibilidad sobre la paternidad fue determinante.

EL FUERTE MOTIVO POR EL QUE ROBERTO GARCÍA MORITÁN DEJÓ A PRISCILA CRIVOCAPICH

La noticia generó un intenso debate entre los panelistas. Karina Iavícoli se mostró sorprendida por la postura de Priscila: “Pero, perdón, ¿esto lo hablaron? Porque hace nada que salían. No lo conoce a él”, lanzó.

Por su parte, Marcela Tauro aportó su mirada sobre el tema: “El reloj biológico nos corre a nosotras”. Mientras tanto, Gonzalo Sorbo respaldó la decisión de Crivocapich: “Está bien que lo haya planteado”.

La discusión subió de tono cuando Sorbo recordó: “Me parece raro que él hace poco, acá en una cámara de Infama, dijo que pensaba en proponerle matrimonio”. A esto, Santiago Sposato sumó: “Está bien, pero una cosa es casarse y otra cosa es volver a ser papá. Cuando tus hijos crecieron… nada más garrón que volver a ser papá”.

Foto: Movilpress

En medio de la charla, Quiroz agregó un dato que encendió aún más la polémica: “Ángel (de Brito) subió una historia en su Instagram donde dijo que Roberto estaría iniciando una relación, estaría viendo con Gisela Dulko”.

Sin embargo, el resto del panel puso en duda esa versión. Laura Ubfal cerró el tema con una observación que llamó la atención: “Gisela es la íntima amiga de Milagros Brito, la exmujer de García Moritán”.

CÓMO FUE EL BREVE ROMANCE ENRE ROBERTO GARCÍA MORITÁN Y PRISCILA CRIVOCAPICH

La relación entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich salió a la luz en mayo de 2025, cuando se conoció la noticia en el programa Sálvese quien pueda (América TV). Al principio, ambos optaron por la discreción, pero con el paso de las semanas se mostraron más relajados y compartieron momentos juntos que confirmaban el vínculo.

Foto: captura Instagram

El romance llamó la atención por la química que transmitían y por lo rápido que se afianzó. Sin embargo, todo indica que la relación duró solo unos meses, ya que las versiones aseguran que la pareja decidió separarse, dejando abierta la puerta a especulaciones sobre la vida sentimental actual de García Moritán.

Entre las apariciones públicas más comentadas estuvo la de junio, cuando asistieron juntos a la obra musical Gardel Pop en el Palacio Libertad, donde se mostraron sonrientes y en pareja. También compartieron la cena anual de la Fundación Margarita Barrientos, donde coincidieron con Pampita y Martín Pepa en un evento solidario.

