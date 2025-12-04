Anita García Moritán, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, volvió a robarse todas las miradas en las redes sociales. Esta vez, la pequeña fue protagonista de una historia que su mamá compartió en Instagram, donde se la vio lista para ir a su clase de ballet.

La foto, que Pampita subió a sus historias, muestra a Anita luciendo un adorable outfit de bailarina: un tutú y malla rosa, medias blancas y un rodete perfecto, el clásico peinado de las pequeñas que sueñan con ser bailarinas.

La imagen en la que también está Carolina con un outfit total black no tardó en volverse viral. A su atuendo de bailarina lo completó con unas sandalias al tono y todo quedó cómo si fuera salida de un cuento. La empresaria, orgullosa, posó junto a su hija más chica.

PAMPITA, UNA MAMÁ PRESENTE EN CADA PASO DE LA VIDA DE SUS HIJOS

La modelo suele compartir momentos cotidianos de su familia y, especialmente, de Anita. Ya sea en eventos, vacaciones o actividades diarias, Pampita muestra el crecimiento de su hija y cómo disfruta de cada etapa de su niñez.

Esta vez, la clase de ballet fue la excusa perfecta para mostrar el costado más tierno de la pequeña. La foto de Anita lista para ir a su clase de bailar no solo enterneció a los seguidores de Pampita, sino que también marca tendencia con su outfit.

