La polémica estalló cuando Pampita confesó que solo aceptaría ir al programa de Mario Pergolini si le pagan. La modelo sorprendió a todos al asegurar que tiene un “presupuesto” para dar entrevistas, y el conductor no tardó en reaccionar con su clásico humor ácido en Otro día perdido (Eltrece).

Todo comenzó cuando el periodista Nahuel Saa le preguntó a Pampita si iría al ciclo de Pergolini, recordando la reciente visita de la China Suárez y Mauro Icardi.

Sin vueltas, la conductora respondió: “Yo, para ir a programas, tengo un presupuesto. Así que si en algún momento el presupuesto está, iría encantada”. Y agregó: “Prefiero quedarme en mi casa con mis hijos porque trabajo casi todos los días”.

La declaración de Pampita generó risas y comentarios en el equipo de Pergolini. Laila Roth y Rada, panelistas del ciclo, se sumaron a la ironía sobre las supuestas exigencias de la modelo para visitar el programa.

QUÉ DIJO MARIO PERGOLINI SOBRE LA INTENCIÓN DE PAMPITA DE COBRARLE PARA IR A OTRO DÍA PERDIDO

“¿Esto lo dijo en serio?”, preguntó Pergolini, entre risas. Y disparó: “Pero Pampa, un presupuesto tenés cuando te chocan un auto. No sabía que tenías un presupuesto para los programas”.

Laila Roth propuso: “Por ahí podemos hacer una excepción, hacemos una vaquita y ponemos un poquito de plata cada uno”.

Rada remató: “Podemos pasar la gorra. Yo hago magia, Laila hace unos chistes y Mario puede conducir el evento. Quiero decirte, Pampita, que nosotros con Laila no tenemos presupuesto para venir acá”.

Pergolini fue por más y consultó: “¿Alguien sabe de cuánta plata está hablando? ¿Hay un número? ¿Se sabe?”. El comediante, tentado, prefirió no revelar la cifra: “Sí, lo sé, pero no me animo a decirlo”.

Mario Pergolini (Foto: web)

La discusión sobre el “presupuesto” de Pampita llegó a SQP , donde Yanina Latorre opinó y fue tajante: “Estoy totalmente en contra cuando te invitan, te llaman de invitada para hacer una nota, me parece que no tenés que cobrar. Fue a lo de Susana, le cobró 11 mil dólares y no abrió la boca”.

