La visita de la China Suárez y Mauro Icardi al programa “Otro Día Perdido” de Mario Pergolini dejó mucho más que una entrevista picante y un pico de rating.

Días después, el conductor contó un detalle del detrás de escena que generó revuelo en el mundo del espectáculo.

Según relató Pergolini en Vorterix, al terminar la nota notaron que los cuadros de Yanina Latorre y Martín Cirio —que decoran los camarines con las fotos de todos los invitados— habían desaparecido de la pared.

“Cuando se fue la China, nos dimos cuenta que los de Martín Cirio y Yanina los habían sacado”, reveló el conductor, dejando entrever que la actitud no pasó desapercibida.

China Suárez y Mauro Icardi en Ezeiza (Foto: Movilpress)

La reacción de Yanina Latorre y el trasfondo del gesto

La respuesta no tardó en llegar. Yanina Latorre se refirió al episodio en su programa y fue contundente: “¡La inseguridad! Lo tendrías que haber grabado. Son dos bol…”, lanzó, sin filtro.

Además, en otra entrevista, Latorre fue aún más dura y sumó detalles: “Está muy pendiente. A Cirio también lo odia porque le dice Tatiana. Ahí me siento elevadísima. Para maquillarse, tiene que sacar dos cuadros para no vernos. No los rompieron igual, estaban abajo de un escritorio”.

El gesto, que muchos interpretaron como una picardía para que Pergolini lo contara al aire, no es casualidad.

El tremendo fallido de Mauro Icardi sobre la China Suárez (eltrece)

La China Suárez mantiene un juicio con Yanina Latorre desde el escándalo del Wandagate en 2021, cuando la panelista reveló detalles que la actriz y el futbolista confirmaron recientemente en entrevistas.

Por su parte, Martín Cirio es uno de los principales detractores de la China y no pierde oportunidad de lanzar frases filosas sobre ella.

Un detrás de escena que suma tensión

La actitud de la China Suárez y Mauro Icardi en el camarín sumó un nuevo capítulo a la larga lista de cruces y polémicas en el mundo del espectáculo argentino.

Aunque los cuadros no sufrieron daños y terminaron debajo de un escritorio, el gesto fue suficiente para encender la polémica y dejar en claro que las tensiones siguen más vivas que nunca.