Ricardo Darín fue uno de los invitados de Otro Día Perdido en la última semana y mantuvo un entretenido ida y vuelta con Mario Pergolini. En medio de la charla en la que el artista contaba sobre la nueva ficción de su hijo, el Chino, hizo un chiste sobre Eugenia Suárez y el conductor no pudo contenerse.

“Estamos haciendo una serie con Sebas Borestein que se llama El Ruso, va a estar muy buena, y la protagoniza el Chino, con la China Suárez” bromeó el reconocido actor y el presentador del programa de las noches de eltrece repreguntó asombrado: “¡¿Con la China Suárez?!”.

Ricardo Darín en Otro Día Perdido

“No”, respondió entre risas Ricardo y Mario, quien tuvo a la actriz como invitada en su programa en su último viaje a la Argentina, lanzó una chicana sin filtros: “Porque ya te digo que está saliendo con el Chino”. “No”, dijo sin contener la risa Darín y continuó relatando la trama de la nueva ficción.

EL DESEO DE RICARDO DARÍN SOBRE SU NIETO POR NACER

Entre risas, Ricardo Darín reveló que ya fantasea con el futuro de su nieto luego de que Mario le preguntara por el sexo del bebé. “¿Ya saben qué va a ser?“, le consultó y el actor desvió la pregunta: “Yo sé qué va a ser, va a ser arquitecto; yo quiero que sea influencer, no influenza, ¿eh?, influencer”.

El actor reconoció que presta atención a las nuevas generaciones y a las redes: “Le doy bola por supuesto a los chicos, tiene que ser así, hay que seguirlos porque son los que nos muestran cómo va a ser mañana”.

