El viernes por la noche, el relacionista público Gaby Álvarez celebró su cumpleaños rodeado de famosos y desde Ciudad te mostramos las fotos. Algunos de los que dijeron presente fueron Valeria Mazza y su marido Alejandro Gravier.

También asistieron a la cena íntima Benjamín Vicuña y su novia Anita Espasandín, la actriz Julieta Ortega, Catarina Spinetta, el panelista Gastón Trezeguet, los diseñadores Laurencio Adot y Santiago Artemis, entre otros.

El evento de gran convocatoria de figuras del espectáculo argentino se realizó en el Hotel Faena en Buenos Aires y luego de la cena el festejo siguió con una fiesta a la que sumaron más invitados.

LAS FOTOS DE LOS LOOKS DE LOS FAMOSOS EN EL CUMPLEAÑOS DE GABY ÁLVAREZ

Valeria Mazza y Alejandro Gravier en el cumpleaños de Gaby Álvarez (Foto: RS Fotos).

Valeria Mazza en el cumpleaños de Gaby Álvarez (Foto: RS Fotos).

Valeria Mazza y Alejandro Gravier en el cumpleaños de Gaby Álvarez (Foto: RS Fotos).

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en el cumpleaños de Gaby Álvarez (Foto: RS Fotos).

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en el cumpleaños de Gaby Álvarez (Foto: RS Fotos).

Julieta Ortega en el cumpleaños de Gaby Álvarez (Foto: RS Fotos).

Paz Cornú en el cumpleaños de Gaby Álvarez (Foto: Movilpress).

Romina Gaetani en el cumpleaños de Gaby Álvarez (Foto: Movilpress).

Gastón Trezeguet en el cumpleaños de Gaby Álvarez (Foto: Movilpress).

Catarina Spinetta en el cumpleaños de Gaby Álvarez (Foto: Movilpress).

Santiago Artemis en el cumpleaños de Gaby Álvarez (Foto: Movilpress).

Laurencio Adot en el cumpleaños de Gaby Álvarez (Foto: Movilpress).

Los famosos en el cumpleaños de Gaby Álvarez (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress y RS Fotos.