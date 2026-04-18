El viernes por la noche, el relacionista público Gaby Álvarez celebró su cumpleaños rodeado de famosos y desde Ciudad te mostramos las fotos. Algunos de los que dijeron presente fueron Valeria Mazza y su marido Alejandro Gravier.
También asistieron a la cena íntima Benjamín Vicuña y su novia Anita Espasandín, la actriz Julieta Ortega, Catarina Spinetta, el panelista Gastón Trezeguet, los diseñadores Laurencio Adot y Santiago Artemis, entre otros.
El evento de gran convocatoria de figuras del espectáculo argentino se realizó en el Hotel Faena en Buenos Aires y luego de la cena el festejo siguió con una fiesta a la que sumaron más invitados.