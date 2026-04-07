Muchos famosos se dieron cita en la función especial de “Desde el Jardín”, que se presenta con gran éxito en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de Buenos Aires. La obra está protagonizada por Guillermo Francella y es una adaptación teatral de la novela Being There, del escritorJerzy Kosinski.
Varias parejas de famosos disfrutaron del espectáculo, entre ellos Adrián Suar y Rocío Robles, Gustavo Bermúdez y Verónica Varano, Coco Fernández y Virginia Elizalde, Valeria Mazza y Alejandro Gravier.
Otras celebridades presentes fueron Pablo Codevilla y Noelí Calvo, Sabrina Garciarena y Germán Paoloski, María Belén Ludueña y Jorge Macri, Diego Peretti y Benjamín Vicuña, entre muchos otros.
LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN “DESDE EL JARDÍN”, LA NUEVA OBRA DE GUILLERMO FRANCELLA
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