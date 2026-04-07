Muchos famosos se dieron cita en la función especial de “Desde el Jardín”, que se presenta con gran éxito en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de Buenos Aires. La obra está protagonizada por Guillermo Francella y es una adaptación teatral de la novela Being There, del escritorJerzy Kosinski.

Varias parejas de famosos disfrutaron del espectáculo, entre ellos Adrián Suar y Rocío Robles, Gustavo Bermúdez y Verónica Varano, Coco Fernández y Virginia Elizalde, Valeria Mazza y Alejandro Gravier.

Otras celebridades presentes fueron Pablo Codevilla y Noelí Calvo, Sabrina Garciarena y Germán Paoloski, María Belén Ludueña y Jorge Macri, Diego Peretti y Benjamín Vicuña, entre muchos otros.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN “DESDE EL JARDÍN”, LA NUEVA OBRA DE GUILLERMO FRANCELLA

Adrián Suar y Rocío Robles (Foto: Movilpress)

Carlos Rottemberg y Karina Pérez Moretto (Foto: Movilpress)

Pampito (Foto: Movilpress)

Nancy Duré (Foto: Movilpress)

Mauricio Dayub (Foto: Movilpress)

Magui Bravi (Foto: Movilpress)

Carla Conte y Ezequiel Corbo (Foto: Movilpress)

Germán "Tripa" Tripel y Flor Otero (Foto: Movilpress)

Carlos Portaluppi (Foto: Movilpress)

Martín Bossi y Laurita Fernández (Foto: Movilpress)

Marcelo De Bellis y Sol Grasso (Foto: Movilpress)

Arturo Puig (Foto: Movilpress)

Diego Peretti y su novia Andrea (Foto: Movilpress)

Gino Bogani y Teresa Calandra (Foto: Movilpress)

Maida Andrenacci y Héctor Díaz (Foto: Movilpress)

Benito Fernández y Soledad Solaro (Foto: Movilpress)

Sabrina Garciarena y Germán Paoloski (Foto: Movilpress)

Susana Roccasalvo (Foto: Movilpress)

Benjamín Vicuña (Foto: Movilpress)

María Belén Ludueña y Jorge Macri (Foto: Movilpress)

Michel Noher (Foto: Movilpress)

Pablo Codevilla y Noelí Calvo (Foto: Movilpress)

Flavia Palmiero y Luis Scalella (Foto: Movilpress)

Gustavo Bermúdez y Verónica Varano (Foto: Movilpress)

Inés Palombo y Nicolás Ugarte (Foto: Movilpress)

Ingrid Grudke (Foto: Movilpress)

Virginia Elizalde y Coco Fernández (Foto: Movilpress)

Manuel Vicente (Foto: Movilpress)

Laurencio Adot y Damián Romero (Foto: Movilpress)

Valeria Mazza, Alejandro Gravier y sus hijos (Foto: Movilpress)

Ariel Staltari (Foto: Movilpress)

Nequi Galotti y Santos Mitre (Foto: Movilpress)

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