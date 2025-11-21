La China Suárez ya no está en la Argentina y aún así sigue dando que hablar. La pareja de Mauro Icardi y mamá de Rufina, Magnolia y Amancio fue viral en las últimas horas por unas imágenes que circularon suyas al natural.

En una de las fotos, la actriz está súper producida mientras que la imagen de al lado corresponde, supuestamente, a una selfie que se sacó con una fan sin una gota de maquillaje y sin filtros. La publicación sorprendió a sus seguidores, que no tardaron en llenar de comentarios el posteo de la cuenta @AirFranela en X.

Las fotos de la China Suárez, una de su cuenta de Instagram (@sangrejaponesa) totalmente producida y otra captura de una postal que se sacó con una fan (Foto: X/@AirFranela).

La imagen se difundió rápidamente y generó un intenso debate en las redes. Muchos usuarios celebraron la decisión de la China de mostrarse auténtica, mientras que otros se mostraron impactados por el cambio respecto a sus habituales producciones fotográficas.

Los comentarios a la China Suárez por la comparación de la foto con maquillaje con una con una fan al natural (Foto: X).

“Es hermosa, eso no se discute”, “También la vi en la serie, mirenla por ahí”, y “Así sos más linda todavía”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron entre los comentarios. La publicación también abrió la puerta a reflexionar sobre los estándares de belleza y la presión que enfrentan las figuras públicas en las redes sociales.

EL ROMÁNTICO GESTO DE MAURO ICARDI CON LA CHINA SUÁREZ RECIÉN LLEGADOS A TURQUÍA

Recién llegado a Turquía, Mauro Icardi compartió con sus seguidores de Instagram un romántico gesto que tuvo con su pareja, Eugenia “la China” Suárez.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Nada de películas pochocleras ni de fútbol europeo: Icardi tenía todo listo para ver “La hija del fuego”, la serie protagonizada por su pareja: “Maratón con mi amor”, escribió, acompañado por un emojis de pochoclos, claqueta de cine y una casita. Y, como broche, el nombre de ella coronado con un emoji de fuego.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Un guiño divino para algunos, una jugada marketinera perfecta para otros, mientras siguen dejando en claro que su noviazgo avanza a paso firme.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.