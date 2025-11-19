Eugenia “la China” Suárez volvió a quedar envuelta en un escándalo inesperado, esta vez ligado a su círculo más íntimo y profesional. Según contó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, su abogado Agustín Rodríguez estaría completamente “podrido” de la actriz y evaluando poner punto final a su rol en las negociaciones privadas con Benjamín Vicuña.

Asi lo detalló la conductora del ciclo de América en vivo: “¿Quién está podrido de la China? Su abogado, Agustín Rodríguez. Él está harto de ella. No tiene un lugar donde renunciar porque él no lleva las causas penales, tiene otros abogados. Pero él es el encargado de la negociación con Vicuña”, explicó, señalando que las charlas entre las dos partes están totalmente estancadas.

Según reveló, no hay acuerdo por vacaciones, fiestas ni organización familiar, y parte del problema sería la falta de respuesta de la actriz: “El tipo está podrido de que la China desaparece, no le contesta el teléfono y lo deja colgado. Nunca sabe qué decirle al otro abogado”, sostuvo.

“Está muy Mauro Icardi. Como Icardi con las abogadas, no les da bola”, siguió. Y cerró, sin filtro, con una bomba: “Agustín Rodríguez está a punto de renunciar a las negociaciones de la vida privada de la China porque se pudió de ella”.

LA JOAQUI VOLVIÓ A APUNTAR CONTRA LA CHINA SUÁREZ: “NO TENEMOS LOS MISMOS VALORES”

La Joaqui se animó a hablar como nunca antes sobre el fin de su amistad con Eugenia “la China Suárez, un tema que generó rumores, especulaciones y todo tipo de versiones en los últimos meses. En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, la cantante respondió sin vueltas y dejó claras las razones del distanciamiento.

La entrevista comenzó con la pregunta directa del cronista, Rodrigo Bar: “Hablan mucho de esto de que vos tenías un vínculo con la China, que después se rompió. ¿Esto fue así? ¿Pasó algo?”, indagó.

Lejos de esquivar el tema, La Joaqui fue contundente: “No, nos desvinculamos porque nos dejamos de pertenecer. Obviamente hay cosas que cuando vas creciendo, en la preadultez pensás igual, cuando ya entrás a los 30 tal vez dejás de pensar igual. Y yo soy una persona que, si no me estoy entendiendo con vos, la mejor”.

“Dejemos el amor intacto. Pero quedarse hasta odiarse es algo que tenemos que dejar de tener como tabú. No tenemos los mismos valores o los mismos pensamientos. Está bien no pensar igual. Lo que está mal es forzar un vínculo que ya no fluye. Por respeto a lo que fue”, agregó.

Además, se refirió a las versiones sobre supuestos conflictos por un hombre: “Independientemente de lo que haya sucedido, si pasó o no, lo que se dice, yo no me pelearía con una mujer por eso, por un chico. Eso va más allá”.

Para cerrar, la artista aclaró que los rumores que circularon no tienen relación con su distancia con la actriz: “De hecho, las cosas que se sugieren fueron mucho después de que yo me dejé de vincular con la China. Nos dejamos de vincular porque teníamos intereses distintos. Ella quería ir por la izquierda y yo por la derecha”.

