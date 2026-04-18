El universo de los concursos suma una nueva propuesta con foco en el conocimiento. Este jueves 23 de abril a las 18:30 se estrena Desafío Atenea, un formato que reúne a estudiantes universitarios de todo el país para competir en equipo por un premio de 30 millones de pesos.

Con la conducción de Iván de Pineda, la apuesta busca combinar estrategia, rapidez y creatividad en desafíos vinculados a distintas disciplinas académicas. La competencia parte de una convocatoria masiva que superó los 9.000 inscriptos.

Iván de Pineda estrena la nueva competencia universitaria con un premio millonario (Foto: Prensa)

Finalmente, 60 equipos fueron seleccionados para representar a más de 25 universidades públicas y privadas de Argentina. Cada grupo está integrado por tres estudiantes —no necesariamente de la misma carrera— que deberán complementarse para avanzar en las distintas pruebas. Entre las áreas que se ponen en juego aparecen medicina, ingeniería, derecho, ciencia de datos y también disciplinas artísticas como actuación.

CÓMO SERÁ EL FORMATO QUE PROMETE UN PREMIO MILLONARIO

De la mano de OLGA y la productora Kocawa, el formato se desarrollará a lo largo de seis episodios, que se estrenarán semanalmente y estarán disponibles de forma online. La dinámica propone una combinación de conocimiento académico con habilidades de juego, en un esquema que apunta tanto a la competencia como al entretenimiento.

Según adelantaron desde la producción, la clave estará en el trabajo en equipo y la capacidad de resolver desafíos en tiempo real, en una propuesta que busca acercar el mundo universitario a nuevas audiencias.

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