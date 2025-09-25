Roberto García Moritán habló en Intrusos sobre el robo que sufrió Pampita en su casa cuando se encontraba de viaje por trabajo en España. El exmarido de la modelo se mostró preocupado y se solidarizó con la mamá de su hija.

“Fue muy violento porque revolvieron toda la casa, se metieron por atrás y fue algo bien organizado porque se fueron con una caja que medía un metro ochenta”, dijo el empresario en el programa de América.

Roberto García Moritán habló del robo en la casa de Pampita en Intrusos (Foto: captura de América).

Luego, Moritán dejó en claro que el hecho le genera inquietud por la seguridad de los menores: “Estoy muy preocupado por los chicos, pero fue una desgracia con suerte porque no pasó nada. A estos delincuentes se los encontró rápido proque las cámaras de la casa y de la ciudad funcionaban”.

QUÉ DIJO MORITÁN SOBRE LOS RUMORES QUE LO VINCULAN LOS LADRONES DE LA CASA DE PAMPITA

En el ida y vuelta con el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Roberto García Moritán le hizo frente a los rumores que lo vinculan a lo que los ladrones buscaban en la caja fuerte de la casa de Pampita.

“Se habló de unos papeles, unos documetos que habrían tuyos en la caja fuerte, ¿eso es así?“, indagó el movilero y Moritán contestó: ”Es totalmente falso, no había nada mío en esa caja fuerte más que el pasaporte de Ana y su partida de nacimiento. La operación política está en su constante ánimo de lastimar".

