Carolina Pampita Ardohain enfrentó a la prensa tras el robo que sufrió en su casa el pasado viernes por la noche y habló de las consecuencias que sufrió con su familia tras el shock, en exclusiva para Puro Show.

Aunque en un principio trascendió que el hecho había ocurrido entre el sábado y domingo, la modelo confirmó que fue el viernes alrededor de las 21 horas, cuando un grupo de delincuentes ingresó a la vivienda y permaneció allí hasta las 4.30 de la madrugada.

“Me sorprendió que me pasara. Como a cualquiera que le roban, es un shock. No me importa de dónde son los que lo hicieron, lo que sorprende es que suceda”, expresó Pampita al ser consultada sobre la banda de delincuentes, integrada en su mayoría por ciudadanos chilenos, a la vez que soltó una risa nerviosa.

Objetos robados a Pampita (Foto: Twitter / X @mauroszeta)

El robo quedó registrado en las cámaras

La conductora confirmó que las cámaras de seguridad de la casa siguieron grabando durante todo el asalto, por lo que el accionar de los ladrones está registrado.

“Está todo filmado. No se llevaron las cámaras ni el sistema, así que hay material para la investigación”, explicó.

“Es una invasión a tu casa, a tu privacidad”

Conmovida, Pampita contó cómo atravesaron la situación ella y sus hijos:

“Todavía estamos shockeados, porque es una invasión a tu casa, a tu privacidad. El desorden era total, no había quedado un cajón con algo adentro. Anoche recién terminamos de ordenar con ayuda de un montón de gente”.

Pampita desmintió tener grandes sumas de dinero en su casa

En los últimos días circularon versiones que señalaban que los delincuentes buscaban grandes sumas de dinero y documentos. Pampita aclaró esa situación:

“Trabajo en la tele hace muchos años, es verdad, y he invertido bien. Pero también tengo un crédito de una casa que compré hace poco, así que todo lo que gano lo voy metiendo ahí. No me sobra. No tengo ahorros en mi casa como para que entren y se lleven algo”.

La investigación continúa y, según trascendió, los delincuentes formarían parte de una organización delictiva dedicada a robos de viviendas en barrios de alto poder adquisitivo.