La madrugada del sábado terminó con un fuerte despliegue policial en Barrio Parque: la casa de Pampita Ardohain fue blanco de un robo mientras la modelo se encontraba de viaje en España.

Tras una investigación relámpago, la Policía de la Ciudad detuvo a ocho personas acusadas de integrar la banda que entró a la vivienda y se llevó pertenencias de valor.

Según detalló el periodista Rodrigo Alegre en TN Central, entre los detenidos hay seis ciudadanos chilenos, un colombiano y un venezolano. Los procedimientos incluyeron allanamientos en distintos puntos de la Ciudad y el conurbano, y todavía continúan los operativos para dar con posibles cómplices.

Atraparon a la banda que robó la casa de Pampita. Captura: TN

Así fue el golpe comando en la casa de Pampita

La investigación arrancó cuando los agentes detectaron una camioneta Suran que salía de la Ciudad con una caja fuerte robada de la casa de la modelo. El vehículo era escoltado por dos Fiat Cronos, que fueron seguidos por la policía desde el mediodía por las zonas de Callao, La Boca y Barracas.

Atraparon a la banda que robó la casa de Pampita. Captura: TN

El seguimiento terminó en un hotel de la calle Callao al 40, donde las cámaras de seguridad y el trabajo del Centro de Monitoreo Urbano permitieron identificar a uno de los autos usados en la huida. Allí, los efectivos de la División Investigaciones Comunales 14 y la Comisaría Comunal 3 detuvieron a siete de los sospechosos. El octavo cayó en La Boca, cuando circulaba en uno de los Fiat Cronos.

En el hotel, los policías encontraron carteras y objetos personales de Pampita, además de herramientas como ganzúas y palancas. Cuando el personal ingresó, los sospechosos intentaron escapar, pero fueron reducidos en el acto.

Pampita este lunes, al volver a su casa. Foto: Movilpress

Qué se llevaron los ladrones y cómo sigue la investigación

Los delincuentes se alzaron con recuerdos invaluables de Blanca, la hija de Pampita, dinero en efectivo y prendas de valor.

Pampita y Martín Pepa saliendo de las grabaciones de Los 8 Escalones tras el robo (Foto: Movilpress).

Parte del botín fue recuperado, pero la investigación sigue abierta para determinar si hubo un entregador y si la banda está vinculada a otros robos en la zona.

Por ahora, los ocho detenidos quedaron a disposición de la Justicia y la causa sigue bajo secreto de sumario.