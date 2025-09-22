El robo que un grupo de delincuentes perpetró en la casa de Pampita aprovechando su ausencia por viaje le generó a la modelo un problema extra además de las pérdidas ya que debió concretar varios trámites, además de la denuncia policial.

De esta manera, hacia las 16.40 de este lunes, Carolina Ardohain regresó a su domicilio junto a su hija Anita, ya con una custodia que le asignó la Policía de la Ciudad en la puerta de su casa. La modelo se encontró con la prensa al completo en la puerta de su casa, y pidió llevar a la nena al interior de la casa, tras lo cual volvió a hablar.

Así, Carolina contó que no puede hablar mucho debido al secreto de sumario que impera en la causa, pero se supo que le devolvieron el pasaporte y el permiso de viaje de la nena. “Una persona las encontró, se comunicó con Lizardo Ponce de Rumis y me las devolvió”, reveló.

PAMPITA VOLVIÓ A SU CASA JUNTO A SU HIJA TRAS EL HALLAZGO DE LOS OBJETOS PERSONALES QUE LE ROBARON

Pampita también explicó que los celulares con fotos y videos de su hija le son de mucho valor porque no puede hacerles copias de seguridad ni descargar ese material, y reveló que tiene prohibido hablar de los detalles del robo.

“No puedo dar datos de nada porque es parte de la investigación y me pidieron por favor. Así que de eso no les puedo hablar”, señaló, antes de contar cómo enfrentará el vivir sola en la casa que fue violentada. “Tengo que vivir acá, mis hijos viven acá, tienen el colegio, sus cosas personales, tenemos que reactivar la vida. Tenemos toda la seguridad posible”, dijo.

“Los vecinos se acercaron anoche a altas horas de la madrugada a ofrecerse para ayudar. Todos me cedieron sus cámaras de seguridad, estuvimos viendo las cámaras, fueron súper amables. (Quiero) agradecerles a los vecinos por la predisposición”, dijo, y reveló que la caja fuerte en la que estaban los teléfonos apareció abierta y tirada en el Conurbano Bonaerense.

“Lo que me importaba ya está en mis manos y bueno, son cosas que suceden en la vida”, dijo la conductora de Los 8 escalones. “Estoy agradecida de que no estén mis hijos, la gente que trabaja en mi casa en el momento del robo”, dijo la modelo, que pidió que se despeje la puerta de su casa para que sus hijos puedan volver tranquilos de la escuela.

