El saqueo que sufrió Pampita a su casa impactó de lleno a la modelo, y su hermano ofició de vocero para hacer una desesperada propuesta a los delincuentes que se llevaron joyas, dinero y documentación vital.

“Se llevaron cosas que tienen un valor afectivo, que ya va más allá de todo lo material”, confirmó Guillermo Ardohain desde la puerta de la propiedad de la calle Juez Tedín, cuyo fondo da a las vías del ferrocarril Mitre.

En tono de plegaria, el odontólogo apeló a “algún alma generosa” para “dar con eso” que se habrían llevado entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Guillermo Ardohain, el hermano de Pampita. (Credito: RS Fotos)

“Nosotros podemos ofrecer una recompensa”, enfatizó.

Qué es lo que Pampita quiere recuperar

Ahí detalló lo perdido: “Son unos celulares o cosas que Caro conserva hace mucho tiempo, donde hay cosas de mi sobrina Blanquita, fotos, material. Son cosas que no sirven de nada, y quizás para nosotros sirven hoy de todo”.

Carolina Pampita Ardohain. (Crédito: RS Fotos)

“Lo importante es que no estaban los chicos, a veces hay que pensar lo mejor, y es eso”, valoró Guillermo.

Al final, el hermano de Pampita reveló que la conductora de Los 8 Escalones se enteró del robo a su casa apenas llegó de España e ingresó a su hogar, sin alerta previa.