A Pampita le desvalijaron la casa, se llevaron dinero en efectivo, joyas, objetos de valor, pero todo eso es nada en comparación con el valor sentimental de los recuerdos de Blanca, su hija fallecida.

“Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí”, afirmó Carolina Ardohain desgarrada, en alusión a la memoria de su primogénita.

Entonces, se emocionó: “Quiero gradecer a Dios que no estabamos nosotros ni la gente que trabaja conmigo, porque podría haber sido un muy mal momento para todos”.

La casa de Pampita Ardohain. (Crédito: RS Fotos)

“No les puedo dar datos. Solo decir que hay secreto de sumario y no puedo decir nada sobre el tema”, continuó sin dar detalles a la prensa.

La plegaria de Pampita por los recuerdos de Blanca

Por eso insistió: “Quiero agradecer a Dios y pedir por esos teléfonos, porque no puedo encontrar ese material en ningún otro lado. Es la verdad”.

Carolina Pampita Ardohain. (Crédito: RS Fotos)

Los teléfonos que guardaban imágenes de Blanca Vicuña habrían estado dentro de la caja fuerte de la casa que fuera violentada.

Pampita se había mudado a Barrio Parque el año pasado...