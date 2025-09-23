Pampita sufrió un robo en su casa de Barrio Parque el último fin de semana cuando no había nadie en la propiedad y este martes regresó a las grabaciones de Los 8 Escalones, y salió del estudio junto a su actual novio, Martín Pepa.

Recién llegado a la Argentina, el polista vino a acompañar a la conductora de eltrece en este traumático momento y desde Ciudad te mostramos las fotos de la pareja saliendo de los estudios de Kuarzo.

La modelo y el polista tuvieron un freno en su relación, luego se reconciliaron y ahora se muestran más afianzados que nunca. Después del mal trago que pasó Carolina y su familia con el robo comando, Martín volvió para ayudarla a atravesar este momento.

LAS FOTOS DE PAMPITA Y MARTÍN PEPA TRAS LAS GRABACIONES DE LOS 8 ESCALONES

Pampita y Martín Pepa saliendo de las grabaciones de Los 8 Escalones tras el robo (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress