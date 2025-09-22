El robo en la casa de Pampita Ardohain sigue sumando capítulos y nuevas hipótesis. En las últimas horas, el cronista Alejandro Pueblas contó en SQP información clave sobre el hecho ocurrido el viernes 19 de septiembre en Barrio Parque, y confirmó quién habría sido la persona que entregó datos a los delincuentes y qué buscaban estos.

Según contaron en el ciclo, el objetivo de los intrusos no habría sido económico. “El robo no fue por plata, fue por documentación. Buscaban algo puntual”, aseguró el cronista, remarcando que los delincuentes actuaron con precisión y durante seis horas dentro de la vivienda de la modelo.

Foto: captura Net TV

Según Pueblas, la investigación apunta a que la información para facilitar el ingreso habría salido de alguien cercano a la familia, con fuerte presencia en el medio. Mientras tanto, la modelo y conductora ya tomó medidas para reforzar la seguridad en su hogar. “Mandó a poner vidrios blindados en los ventanales del fondo”, detallaron en el programa, sobre el punto débil de la casa.

REVELARON QUIÉN FUE EL ENTREGADOR DEL ROBO A PAMPITA Y QUÉ BUSCABAN LOS LADRONES

Ese sector, que da a las vías del Ferrocarril Mitre, habría sido el punto de entrada de los ladrones, quienes rompieron una puerta trasera para acceder. Pampita se encontraba de viaje en el momento del hecho, y al regresar se encontró con la casa revuelta y la caja fuerte sustraída.

Los delincuentes no solo se llevaron dinero, joyas y celulares, sino que permanecieron alrededor de seis horas en la vivienda. “Comieron, tomaron gaseosas, dejaron envases tirados. No fue un robo al voleo”, revelaron en SQP.

Foto: captura de pantalla de Telefe.

La información también incluyó detalles sobre el sistema de seguridad. La alarma no se activó y todo indica que hubo un corte de luz previo. “El medidor estaba roto. Se cree que cortaron la luz, esperaron a que se descargue la batería de la alarma y ahí entraron”, explicaron en el programa.

