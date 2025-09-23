Pese al tremendo robo que sufrió en su domicilio, Pampita recuperó lo que más le importaba de las pertenencias sustraídas: los celulares en los que almacena todas las imágenes y videos de su hija Blanquita; y ahora se supo cómo se gestó la devolución de los artefactos.

En SQP, Lizardo Ponce contó que fue su compañero de streaming La Tía Sebi quien recibió un mensaje. “Me dice ‘Mira, un conocido de mi novio dice que encontró los teléfonos de Pampita’. Es un chico que trabajaba en una aplicación de autos”, explicó el influencer.

Foto: Movilpress

“Se comunicó con el novio de Sebi porque él no tenía idea de cómo hacer para llegar a Pampita”, relató el panelista, que contó que el conductor encontró la caja fuerte en una esquina y adentro los celulares robados.

REVELARON CÓMO FUE EL PASO A PASO DE LA RECUPERACIÓN DE LOS CELULARES DE PAMPITA

“Estábamos viendo de llamar a la policía y nos dicen que esta persona ya estaba yendo a una comisaria, y si le podíamos avisar a Pampita de alguna manera. Obviamente, en ese momento fuimos lo más cautelosos posible al no saber si era o no era real. Yo tengo la mejor con Pampita, pero ella puede pensar que le estoy llamando para una nota, para preguntarle algo”, relató Ponce.

“Yo le escribo a las 11.42, yo arrancaba a las 12 del programa y (…) a las 11.43 me llama directamente por teléfono. Yo le dije ‘Hola, Caro, ¿puedo hablar un segundo con vos’ Es urgente’ y hasta ahí le conté. (…) Y le digo ‘Creo que alguien encontró los teléfonos’”, agregó.

Foto: captura de eltrece.

“Cuando me llama, la atiendo y estaba destruida, llorando, diciéndome que había rezado toda la noche. Y ella esperaba este momento de que le digan que lo habían encontrado. Tenía fe. Me dijo ‘Por favor, ayúdame a contactar a esta persona, que no se arrepienta, que me lo devuelva, que me lo dé’”, recordó el panelista.

“Entonces ahí, Sebi se contacta y le pregunta a qué comisaría iba a ir y le pasamos el número a Pampita. Pampita le escribe, él no le contesta porque se ve que se asustó, no le llegó el mensaje, no sé. Entonces Carolina me vuelve a escribir y me dice ‘¿Le podés decir, por favor, que me quiero comunicar con él?’ Y ahí ya entraron en comunicación”, cerró Ponce.

