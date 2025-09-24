Todas las energías que Pampita pudo haber renovado en su mini luna de miel con Martín Pepa en Polinesia se desvanecieron en segundos, cuando la modelo encontró su casa desvalijada y su novio tuvo un rol clave.

“Yo el domingo estaba desencajada”, reveló la conductora de Los 8 Escalones.

“No les puedo explicar lo que fue la situación”, continuó en una nota con Puro Show.

Pampita y Martín Pepa saliendo de las grabaciones de Los 8 Escalones tras el robo (Foto: Movilpress).

El gesto de Martín Pepa que conmovió a Pampita

Entonces, Pampita reveló el enorme gesto de amor que tuvo su pareja: “Se tomó un avión y vino”.

De esa manera, Martín Pepa suspendió su agenda laboral y acompañó a Carolina Ardohain en uno de los momentos más delicados de su vida.