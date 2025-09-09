Se cumplió un aniversario más de la muerte de Blanca Vicuña, la hija de Benjamín Vicuña y Pampita, y el actor chileno volvió a conmover con un profundo mensaje en sus redes sociales.

Lo que nadie esperaba es que, entre las miles de muestras de afecto, también apareciera un gesto de Roberto García Moritán, ex esposo de la modelo, quien se sumó al recuerdo con un simple pero significativo corazón blanco.

En su publicación, Vicuña escribió palabras que reflejaron la huella imborrable de su hija: “Hoy enciendo una vela y tu imagen se activa, es mi manera de darle vida a una foto. Veo la profundidad de tu mirada, como si en ese instante me hubieses querido decir algo más. Veo tus ojos en paz y con algo de tristeza, con una mariposa en la cara que lo dice todo”.

El actor cerró su mensaje con un tono poético y cargado de simbolismo: “Nuestras sombras son bellas. Honrar la vida es recordar a nuestros viajeros. El encuentro del día y la noche. El silencio responde cada una de las preguntas y en ese silencio habitas, mi niña amada”.

El detalle de Roberto García Moritán en el recuerdo de Benjamín Vicuña a Blanca. Crédito: Instagram

LA REACCIÓN DE OTROS FAMOSOS

La publicación recibió una ola de reacciones de famosos como Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Marley, Natalia Oreiro y Florencia Raggi, entre muchos otros.

Pero lo que más llamó la atención fue la reacción de García Moritán, quien decidió sumarse con respeto y sensibilidad al homenaje.