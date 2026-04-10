El coqueteo de Virginia Gallardo con Roberto García Moritán alimentó las previas versiones de affaire, y la opinión de Martita Fort al respecto fue contundente.
“Me parece bien. Ella se separó hace un tiempo y está bien que encuentre alguien más de su rubro”, comenzó la hija de Ricardo Fort en alusión a la condición de políticos de ambos.
En declaraciones a Puro Show, la modelo admitió que el romance podría servirle tanto a Virginia como a Roberto para impulsar sus respectivas carreras: “Son dos políticos ahora. Obvio que le sirve. No se puso con un cantante ahora. Está bien”.
Y para que no queden dudas de lo que siente respecto a su otrora madrastra, Martita remató: “No sé si busca parejas por interés. Al menos tiene buena suerte en eso. Le pega bastante bien”.
“La veo como que sabe con quien juntarse. Después, no puedo decir si es buena o mala política porque no lo vi”, remató.
El vínculo de Martita Fort con Virginia Gallardo
La última bronca de la joven se debió al uso proselitista que Gallardo le había dado a una foto junto a su papá, en la que aseguraba que Ricardo la apoyaba desde el más allá.
Eso sumado a las negativa de Virginia a sumarse al documental de Fort en el streaming.
De todas formas, Martita Fort en la nota con Puro Show había aclarado antes que no tendría problemas en tomarse un café con Virginia Gallardo porque “ya no la quiero, pero tampoco la odio”.