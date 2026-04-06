La sinceridad de Roberto García Moritán al responder el cuestionario de Moria Casán fue total, y en tren de confesiones el economista hizo confesiones íntimas que podrían afectar a sus exparejas Pampita, Priscila Crivocapich, Camila Velasco y Milagros Brito, entre otras.

“Yo sí fui infiel”, arrancó el ping pong entre irónicas protestas de que la conductora de La Mañana con Moria era mala.

Con la paleta de la afirmación en la mano, Moritán admitió haber aprovechado la fama, haber tenido citas a ciegas, hasta que reconoció haberse grabado en la intimidad.

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich en La Cena de Los Tontos (Foto: Movilpress).

“Hay un problema de horario con este programa”, acotó tras su revelación hot.

El pasado amoroso de Moritán

Comentario que le valió la piedad de Moria, quien evitó ir a fondo para averiguar si les fue infiel o si se grabó teniendo relaciones con las madres de sus hijos, Milagros Brito o Carolina Ardohain, más allá de que bien podrían haber sido Camilia Velasco en su juventud, o más recientemente Priscila Crivocapich.

Pampita y Roberto García Moritán (Foto: Instagram @robergmoritan)

De hecho, al final de la entrevista Virginia Gallardo le envió un cariñoso mensaje a Roberto García Moritán que incrementó las sospechas de que los políticos mediáticos estarían iniciando un romance.