Gloria Trevi vivió un momento inesperado durante su presentación en una feria local de México: la artista se cayó en pleno escenario mientras interpretaba uno de sus clásicos, “Todos me miran”.

El accidente ocurrió cuando, en medio del estribillo, la cantante saltó y se dobló un pie, lo que la hizo perder el equilibrio y terminar en el piso.

Según explicó Gabriela Sobrado en Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine), el look de la artista -un vestido largo y brilloso hasta los pies, combinado con zapatos de taco fino y una plataforma prominente— le jugó una mala pasada. Al caer, uno de sus zapatos salió volando, pero la artista no dejó de cantar ni un segundo. Una persona de su staff se acercó rápidamente, le alcanzó el zapato y la ayudó a reincorporarse para que pudiera terminar la canción.

Gloria Trevi se cayó en medio de un show en México (Foto: captura de Mshow).

LA REACCIÓN DE GLORIA TREVI TRAS LA CAÍDA Y EL MENSAJE A SUS FANS

A pesar del golpe, Gloria Trevi mantuvo la elegancia y hasta posó para disimular el accidente, como se vio en las imágenes que se viralizaron en redes sociales. Más tarde, la cantantehabló con humor en sus redes sociales sobre lo ocurrido: “¿Ustedes vieron que yo me quedé? Yo me caí, pero yo me vi que estaba bailando”, bromeó.

La artista aprovechó para tranquilizar a sus seguidores y agradecer el apoyo de su equipo: “Muchísimas gracias por preocuparse y muchas gracias a mis bailarines por ayudarme. Yo quería que ellos siguieran bailando, no quería que nadie se diera cuenta”, contó. Además, mostró un pequeño moretón en la rodilla y aseguró: “Vean que no me pasó nada, solo un rasponcito”.

Gloria Trevi se cayó en medio de un show en México (Foto: captura de Mshow).

A pesar de haberse lastimado el tobillo y de la magnitud de la plataforma de sus zapatos, Gloria Trevi continuó con el show y disfrutó de lo que más le gusta: cantar frente a su público. Su actitud positiva y su profesionalismo fueron destacados por los presentes y por sus seguidores en redes sociales, que celebraron su rápida recuperación y su buena onda tras el accidente.

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