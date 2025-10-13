La cantante mexicana Gloria Trevi presenta su nuevo sencillo “Mentí”, una canción que va más allá del desamor para convertirse en un himno de dignidad, empoderamiento femenino y resiliencia emocional.

El tema forma parte de su exitoso álbum multiplatino “El Vuelo”, y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“Mentí”: una declaración de fuerza y autenticidad

Lejos de ser una balada triste, “Mentí” es una canción que narra el proceso de sanación tras la traición, enfrentando el dolor desde la honestidad emocional y el autoamor.

En palabras de la propia Trevi: “No es suplicar por quien se fue, es recuperar la dignidad y el orgullo. Quise mostrar que incluso después del dolor, se puede salir más fuerte y fiel a uno mismo.”

Con una letra profunda y una producción que potencia su mensaje, Gloria Trevi reafirma su rol como voz de quienes luchan por levantarse después de caer.

Un videoclip impactante: transformación, simbolismo y fuerza visual

El video oficial de “Mentí”, dirigido por Pablo Croce y filmado en Miami, representa visualmente la dualidad interna de la artista a través de potentes metáforas. Gloria Trevi aparece como un cisne blanco y un cisne negro, reflejando la tensión entre la vulnerabilidad y la rebeldía.

Durante el video, la cantante rompe objetos simbólicos de una relación fallida, marcando un ritual de liberación personal. Con un estilismo audaz creado por Angie Escamilla y la dirección fotográfica de Elvis Rivero, la propuesta visual es tan poderosa como el mensaje de la canción.

“El Vuelo”: un álbum que marca una nueva era para Gloria Trevi

“Mentí” es uno de los temas más destacados del álbum “El Vuelo”, un proyecto discográfico que ha recibido certificaciones multiplatino y elogios tanto del público como de la crítica.