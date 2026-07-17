En medio de la transmisión de Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine), Gabriela Sobrado sorprendió al referirse a los rumores que circulan sobre la posible llegada de Flavia Palmiero al canal.

La conductora no ocultó su entusiasmo y compartió cómo vive la expectativa junto a su equipo: “Quiero contarte que aparentemente, por lo que se está diciendo acá en los pasillos, podría llegar a ser nuestra vecina de estudio Flavia Palmiero, ojalá que así sea”.

Flavia Palmiero habló con el programa Mshow (Foto: captura de Ciudad Magazine).

La noticia, aunque aún no está confirmada, generó entusiasmo. Palmiero se desempeña actualmente como empresaria al frente de su propia marca de indumentaria, entre otros proyectos personales.

FLAVIA PALMIERO HABLÓ A CORAZÓN ABIERTO SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN EL NUEVO FILME DE GUILLERMO Y ADRIÁN SUAR

Flavia Palmiero forma parte del elenco de la película “Un funeral y medio”, una comedia negra en la que por primera vez Guillermo Francella y Adrián Suar comparten protagonismo en la pantalla grande. En diálogo con Mshow, la empresaria contó cómo vivió el proceso junto a su pareja, Luis Scalella, productor del film.

(Foto: captura de Ciudad Magazine).

“Yo lo viví con nervios, estar con ellos dos es muy fuerte, son dos cracks, por más que uno los conozca, en el momento que hay que participar de una escena, siempre se vuelve a empezar”, dijo emocionada Flavia en el ida y vuelta.

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