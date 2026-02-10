El 9 de febrero, Flavia Palmiero abrió su corazón en las redes sociales y le dedicó un conmovedor mensaje a su hija mayor, Giuliana, en el día de su cumpleaños número 37.

La conductora compartió un álbum de fotos junto a ella y, en una de las imágenes, mostró cómo está hoy Giuliana, quien siempre eligió mantener un bajo perfil, alejada de la exposición mediática y de la fama de su madre.

Fotos de Instagram @flapalmiero

EL EMOTIVO MENSAJE DE FLAVIA PALMIERO A SU HIJA GIULIANA

“Giuliana, sos todo y más. Pensé en escribirte, pero siempre me quedo corta”, comenzó expresando Flavia.

Luego destacó las cualidades de su hija: “Dulce, inteligente, linda y, lo más importante, lo que sos. Lo que das y lo que representás. Una mujer con mayúsculas”.

“Feliz cumpleaños, hija. Que se cumplan todos tus sueños, siempre. Gracias por todo. Te amo con toda mi alma. Mamá, orgullosa de vos”, cerró la conductora, cosechando cientos de likes y mensajes de cariño en Instagram.

