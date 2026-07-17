La cuenta regresiva para el final de Gran Hermano: Generación Dorada ya estaría en marcha. En Intrusos dieron a conocer la fecha estimada para la gran final del reality de Telefe y revelaron que el canal decidió modificar su programación para reorganizar los estrenos de los próximos meses.

Según explicaron en el ciclo de América, la decisión se tomó en medio de la preocupación por los números de audiencia del programa: "Hay cambios en la programación de Telefe. Están encendidas las alarmas con Gran Hermano. Gran Hermano es un problema“, lanzaron al aire.

En ese sentido, agregaron: "No son los mejores números, tampoco los peores, pero los comparan con el último MasterChef de Wanda Nara. El canal que transmite el Mundial tendría que calentar toda la pantalla“.

Foto: Captura (Telefe)

De acuerdo con la información que brindaron, Telefe ya habría tomado una decisión sobre el cierre del reality: "Por pedido del canal, por pedido de Telefe, Gran Hermano termina la primera semana de septiembre porque se atrasó un mes. Sería el 6 de septiembre“, revelaron.

Actualmente, todavía quedan 15 participantes dentro de la casa y, según adelantaron, aún resta una de las etapas más esperadas por el público: "Van a entrar los familiares, seguro. Todavía falta esa instancia“, contaron.

"A partir del 31 de agosto estrena Popstar. Durante una semana van a ir los dos juntos, como hicieron con MasterChef y Gran Hermano“, dieron a conocer. Y cerraron: ”Pregunté si hay un Gran Hermano el año que viene. Me dijeron que no. Santiago del Moro no quiere hacerlo; por ahora no está con un formato y se va de viaje para descansar un poco“.

Foto: Captura (Telefe)

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GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA: QUIÉNES QUEDARON EN LA PLACA DE NOMINADOS ESTA SEMANA

La gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada dejó mucha tensión, estrategias cruzadas y una placa multitudinaria que promete revolucionar el juego. Fue Santiago del Moro quien reveló en vivo cómo quedó conformada la lista de participantesque deberán enfrentarse al voto del público esta semana.

“¡Tenemos placa! La placa es con voto negativo y pasa toda al lunes porque el domingo tenemos la final del Mundial 2026. ¿Quién querés que se vaya? ¿A quién querés sacar de la casa?“, expresó el conductor antes de enumerar a todos los jugadores que quedaron en riesgo.

Ellos son: Emanuel Di Gioia, Gisela “Yipio” Pintos, Esteban Cola, Solange “Sol” Abraham, Yanina Zilli y Matías Hanssen.

Foto: Captura (Telefe)

Con seis participantes en riesgo y una convivencia cada vez más explosiva, la próxima eliminación promete ser una de las más importantes de Gran Hermano: Generación Dorada.