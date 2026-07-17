La artista puertorriqueña NESI presentó “PRETTY BITCH”, su esperado primer EP de estudio, un trabajo de nueve canciones.

Disponible en todas las plataformas digitales, el proyecto reúne la fuerza, la autenticidad y la versatilidad que caracterizan a la cantante, quien ganó reconocimiento internacional por poner su voz en el exitoso tema “Yo Perreo Sola” de Bad Bunny.

Así es el nuevo EP de NESI

Con una propuesta que fusiona trap, drill y rap melódico, PRETTY BITCH refleja la evolución artística de NESI a través de un repertorio que alterna momentos de vulnerabilidad con una actitud desafiante.

El lanzamiento está encabezado por “La Tienes”, una colaboración junto al histórico referente del reguetón Baby Rasta, que marca el espíritu del disco y anticipa una etapa de mayor libertad creativa para la artista.

A lo largo del EP, canciones como “CACHO” y “PERR4 C4RA” muestran su faceta más intensa, mientras que otros temas exploran un sonido más melódico sin perder la esencia que la distingue dentro de la escena urbana.

Lista de canciones de “PRETTY BITCH”