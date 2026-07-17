Pamela David llevó tranquilidad al hablar del estado de salud de Daniel Vila, quien fue sometido a una operación de cadera en Estados Unidos. Desde ese país, la conductora contó que la intervención fue un éxito y que el empresario ya comenzó con la rehabilitación.

En diálogo con Desayuno Americano, ciclo que durante su ausencia conduce Adrián Pallares, Pamela se mostró aliviada al compartir las primeras novedades sobre la evolución de su esposo: “Dani está súper bien, lo operaron el lunes de la cadera, a diferencia de la última vez que vine que fue en la espalda y más complicada”, expresó, dejando en claro que esta intervención tuvo una recuperación mucho más favorable que la anterior.

La conductora también explicó por qué decidieron realizar la cirugía en Estados Unidos y destacó el apoyo que recibieron para concretarla: “Él se operó dos veces ahora, terminó la Vendimia y empezaron a suceder cosas, una tras otra. Así que decidimos venir acá y Federico (Girardi), el marido de Celina Rucci, que es muy amigo de Daniel, nos hizo toda la gestión para que sea la operación que tiene que ser y ya está súper bien”, detalló.

Foto: Instagram (@danielevila)

Pamela reveló que la recuperación fue tan favorable que el empresario recibió el alta apenas un día después de la operación: “Lo operaron el lunes y el martes le dieron el alta. Estamos en el departamento y está re bien, haciendo la rehabilitación”, contó, feliz por la rápida evolución de Vila.

La pareja permanecerá algunos días más en Estados Unidos para continuar con los controles médicos y completar el proceso de recuperación antes de regresar al país.

Pamela David: “Lo operaron el lunes y el martes le dieron el alta. Estamos en el departamento y está re bien, haciendo la rehabilitación”.

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EL SINCERICIDIO DE PAMELA DAVID AL HABLAR DE GRAN HERMANO 2022: “HUBO GENTE QUE ME PIDIÓ AYUDA PARA ENTRAR”

A menos de una semana de haber debutado Gran Hermano 2022 con la conducción de Santiago del Moro, Pamela David analizó el flamante reality de Telefe y no dudó en compartir su opinión respecto a la labor de su colega.

“Siempre me pareció una excelente idea este programa, sobre todo en este momento que el público está cansado de las peleas de la famosa grieta. En especial, para el entretenimiento”, comenzó diciendo Pamela en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

En cuanto a cómo se está desenvolviendo el expresentador de MasterChef Celebrity, la entrevista expresó: “Santiago del Moro es genial y es la persona indicada para hacer Gran Hermano. Él tiene todo, es canchero y rápido. Se lo merece”.

Foto: captura de América, Desayuno Americano.

“En Gran Hermano, desde siempre, hay un perfil más artístico. La gente que entra ahí tiene intenciones de trabajar en los medios. Me escribió mucha gente para este reality pidiéndome ayuda”, continuó David, dejando en claro que muchas personas la contactaron para intentar ser parte de este proyecto.

“Yo les decía que no tenía nada que ver, no es real que pudiera hacer entrar a alguien. Hay gente que me decía ‘quiero ser famoso’, ‘estoy cansado de trabajar tanto y no ganar un mango’. Está el ‘currete’ (sic) que cuando salís, tenés presencias y esas cosas, pero dura un tiempo, después hay que sostenerse”, cerró Pamela David, sincera.