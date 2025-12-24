Pamela David dejó a todos con la boca abierta al revelar un detalle íntimo y sumamente curioso de su matrimonio con Daniel Vila.

Mientras debatían sobre el conflicto legal de Luciana Salazar y Martín Redrado, la conductora de Desayuno Americano confesó la existencia de un “contrato” que ambos firmaron para proteger su vínculo, incluso en el peor de los escenarios.

“Yo tengo un contrato firmado con Daniel, de puño y letra”, lanzó ante la mirada atónita de sus compañeros de panel.

Pamela David reveló el insólito contrato que firmó con Daniel Vila en caso de separarse (captura de América TV)

PAMELA DAVID: “LOS 9 DE CADA MES NOS TENEMOS QUE VER”

Y Pamela reveló el motivo del contrato: “Nosotros cumplimos aniversario de casados el día 9, ahora vamos a cumplir 10 años. Entonces, nuestro contrato hecho a puño y letra es que si algún día nos separamos, los días 9 nos vemos“.

Lejos de ser un acuerdo económico o legal tradicional, la conductora explicó que el objetivo es mantener el contacto obligatorio, sin importar los términos en los que quede la relación.

“O sea, todos los 9 de cada mes nos vemos. Nos podemos matar de una manera o de la otra, pero nos vamos a ver los 9 de cada mes... Lo tenemos firmado”, aseguró entre risas.

Para cerrar el tema y dar fe de la seriedad del asunto, Pamela reveló dónde guardan este particular manuscrito.

“Está en la cajita fuerte”, concluyó, dejando en claro que, para ellos, la promesa de verse pase lo que pase es un tesoro invaluable.

Foto: Movilpress.

