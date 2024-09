El segmento de Natalie Weber en Desayuno Americano sacó a la luz la tremenda escena de celos que Pamela David le hizo a Daniel Vila, hace más de diez años atrás.

Luego de poner al aire un breve tape de Luli Fernández asumiendo que tuvo conductas tóxicas con su marido, Cristián Cúneo Libarona, Weber le preguntó a la conductora de América si es una mujer celosa y Pamela relató una situación en la que entró en estado de cólera preocupante.

LA TREMENDA ESCENA DE CELOS DE PAMELA DAVID A DANIEL VILA

“Hace muchos años fuimos a Gardiner y una rubia, bomba atómica, se para y saluda. Entonces, Daniel la saluda”, comenzó contando Pamela con picardía y vehemencia.

“Entonces, yo le dije: ‘Sandrita Villarruel saludaba’. Él se acerca y saluda. Y yo la saludo. Yo laburé con ella en La Peluquería. Pero yo me indigné, me puse colorada como ahora, porque me acuerdo y me imagino todo”, continuó David, enardecida.

“Y le digo: ‘Algo pasó. Quiero saber toda tu historia’. Aparte conozco todo, todo. Los dos nos conocemos todo. Y era que ella me saludaba a mí, pero él se enganchó y la saludo”, continuó Pamela.

Blanqueando que su reacción fue explosiva, la conductora reveló: “En ese momento de toxicidad, que hoy no la tengo, menos mal que no sacaban fotos”.

“Daniel no la conocía y no pasó nada. Pero estoy de acuerdo con que los saludos o tomarte un café con alguien, cuando sos conocido no da”, concluyó Pamela David, trayendo al presente la incómoda escena que le hizo a Daniel Vila por un ataque de celos.

