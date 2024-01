El tema que eligió Pamela David para cerrar Desayuno Americano este miércoles fue el de las relaciones entre compañeros de trabajo, y eso la retrotrajo a su perdurable romance con Daniel Vila, que era su jefe cuando comenzaron a salir.

Pamela aprovechó para sumar la opinión de Marcela Tauro en el pase con Intrusos, que contó su experiencia personal. “Yo les aconsejo no hacerlo en el trabajo. A mí me pasó, y después cuando te peleás, estás ‘con la peor de las ondas’”, dijo, parafraseando a Marcela Tinayre.

“Hace muchos años, cuando trabajaba en la gráfica, salí con alguien muy importante. No importa… Ya saben con quien”, dijo Marcela, en referencia a un conductor “bendecido” de la TV. “Mirá lo que es la vida que me enviaron a un Mundial y él me tenía que escribir las notas que mandaba. Y yo ya lo había dejado, por teléfono aparte. ¡Una guacha!”, recordó.

PAMELA DAVID REVELÓ QUE ESTABA JUGANDO A DOS PUNTAS CUANDO COMENZÓ A SALIR CON DANIEL VILA

“Obviamente lo tenía que soportar porque me tenía que escuchar por las notas, pero no es bueno, porque después te ves… Después terminamos amigos, pero no lo recomiendo”, cerró Tauro, ante lo cual Pamela contó su punto de vista.

“Yo al revés. Cada uno estaba en su relación (ya prescribió la causa) y yo dije ‘Este es el chongo ideal porque no va a querer saber nada conmigo, solamente touch and go’. Debut y despedida y chau, un besito. Y acá estamos: 14 años”, dijo, en referencia a su difuso aniversario con Daniel Vila, que se separó de Sandra Scifo por esas fechas.

“Así que no subestimen el chongueo”, aconsejó Pamela, que le respondió a una panelista que le preguntó cómo hace para mantener la distancia con su marido en cuestiones laborales. “¿Qué distancia? ¿Sabés cómo le pico la cabeza?”, cerró la conductora a pura risa.

