La recta final de Gran Hermano: Generación Dorada promete dar un vuelco inesperado. A través de una serie de historias de Instagram, Santiago del Moro confirmó una nueva dinámica que cambiará por completo la estrategia de los participantes que siguen en competencia.

El conductor del reality de Telefe respondió varias consultas de sus seguidores y adelantó que el próximo martes ingresarán exparticipantes de temporadas anteriores, quienes tendrán un rol determinante dentro de la casa más famosa del país.

Todo comenzó cuando un usuario le preguntó si el domingo habría gala. Del Moro fue contundente al aclarar que no habrá emisión ese día debido a la final que disputará la Selección Argentina: “¡Noo! El domingo (la final de la Copa del Mundo). Lunes 22:30 gala de eliminación. Martes entran exs de temporadas anteriores“, anunció.

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro) Por: Fabiana Lopez

Pero la mayor sorpresa llegó cuando otro seguidor quiso saber cuánto tiempo permanecerán los exparticipantes dentro de la casa. Lejos de tratarse de una visita fugaz, Del Moro reveló que su permanencia dependerá de las decisiones de Gran Hermano: "Entran varios exs y se van a ir paulatinamente según indique El Big. (Van a poder sumar o restar votos según su experiencia en esta casa)“, explicó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro) Por: Fabiana Lopez

De esta manera, los históricos jugadores no solo convivirán con los actuales participantes, sino que también podrán modificar el juego otorgando o quitando votos, una ventaja que podría cambiar el destino de las próximas eliminaciones.

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro) Por: Fabiana Lopez

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GRAN HERMANO: DOS PARTICIPANTES REVELARON QUE HICIERON EL AMOR EN LA CASA SIN QUE LAS CÁMARAS LO MUESTREN

Aunque en Gran Hermano: Generación Dorada las peleas y los enfrentamientos dominaron gran parte de la convivencia, también hubo lugar para el amor. Y en las últimas horas salió a la luz una confesión que sorprendió a los fanáticos del reality de Telefe.

Los protagonistas fueron Franco Zunino y Nenu López, quienes revelaron que mantuvieron relaciones íntimas en reiteradas oportunidades dentro de la casa más famosa del país, sin que las cámaras registraran el momento ni la producción advirtiera lo que ocurría.

La encargada de contar el secreto fue la propia Nenu durante una entrevista en un programa de streamig de DGO: “Estuvimos un montón de veces, tuvimos relaciones. Todas las noches era. Nunca salió. Lo hacíamos en la cama. Fue silencioso, disimulábamos muy bien. Cuando salí, lo primero que pregunté es si mi papá me había desheredado”, dijo, entre risas.

Foto: Instagram (@nenulopezz)

La bailarina explicó que, pese a que las cámaras sí mostraron varios de sus apasionados besos con Franco, lograron pasar completamente inadvertidos cuando avanzaron en la intimidad bajo las sábanas.

Nenu López: “Estuvimos un montón de veces, tuvimos relaciones. Todas las noches era. Nunca salió. Lo hacíamos en la cama. Fue silencioso, disimulábamos muy bien“.

Ya eliminados del certamen y sin las limitaciones del juego, la pareja también habló de cómo vive su relación fuera de la casa. Según contaron, ahora disfrutan de su romance con total libertad y aseguraron que hacen el amor tres veces por día: “Me parece superimportante en una relación”, remarcó Zunino, dejando en claro que la conexión entre ambos continúa intacta desde que abandonaron el reality.