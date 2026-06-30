A pocos minutos de ser eliminada de Gran Hermano Generación Dorada, Nenu López habló de todo con Santiago del Moro en el stream de Telefe y expuso sin filtros a Manuel Ibero.

La bailarina aseguró que Manu le habría escrito por redes sociales cuando todavía estaba en pareja con Zoe Bogach, aunque aclaró que no hubo infidelidad con ella ya que nunca llegaron a verse en persona.

Nenu López expuso un secreto de Manu Ibero tras salir de Gran Hermano (video de Stream Telefe)

Nenu López expuso un secreto de Manu Ibero tras salir de Gran Hermano

Nenu López: -Mi primera estrategia era ir por Manu, tenía información para sacarlo.

Santiago del Moro: -¿Manu te había encarado en la vida real?

Nenu: -Sí.

Santiago: -¿Pero saliste con él?

Nenu: -No.

Santiago: -¿Él estaba con Zoe Bogach en ese momento?

Nenu: -Sí, y yo se lo dije en la cara, pero él lo niega.

Santiago: -¿Cuál es el verdadero Manu? Cuando está en la casa es un pibe bárbaro. ¿O son los dos?

Nenu: -Sí, lo que vi de afuera y lo que pasó adentro fue distinto. Capaz Manu era la única persona que te preguntaba: “¿Querés agua?”, cuando te veía mal.