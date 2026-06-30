Wanda Nara volvió a generar repercusión en las redes sociales, pero esta vez no fue por un conflicto mediático ni por su presente sentimental.

La empresaria reveló que perdió el acceso a su cuenta de TikTok, donde acumulaba más de tres millones de seguidores, y explicó que por ese motivo debió comenzar desde cero con un nuevo perfil.

A través de ese flamante espacio, Wanda decidió retomar el contacto con sus fanáticos y compartir una inquietud personal que arrastra desde hace tiempo. En un video, contó que está evaluando realizarse un pequeño retoque estético y quiso conocer la opinión de quienes la siguen.

WANDA NARA CONTÓ QUE PERDIÓ SU CUENTA DE TIKTOK

La conductora explicó que ya no puede ingresar a su antigua cuenta de TikTok, una de las plataformas donde había construido una comunidad de millones de seguidores.

Lejos de lamentarse, aprovechó su regreso a la red social para volver a interactuar con el público y plantear una consulta sobre su imagen.

"Tengo dos lunares desde siempre. En algunas fotos me los sacan, me vuelan uno, el otro o los dos. ¿Qué dicen? ¿Me los saco?“, preguntó en el video.

Crédito: Titktok

EL RETOQUE ESTÉTICO QUE ANALIZA HACERSE

Wanda contó que los dos lunares están ubicados junto a su nariz y que forman parte de su rostro desde que nació. Según explicó, especialistas le recomendaron un tratamiento con láser para quitarlos, aunque todavía no tomó una decisión.

"Me dijeron que con láser te los podés sacar. Los tengo desde que nací y son muy míos“, confesó, dejando en claro que siente un fuerte vínculo con ese rasgo que la caracteriza.

La consulta no tardó en viralizarse y cientos de usuarios participaron de la encuesta. La mayoría coincidió en que debería conservar los lunares, al considerar que forman parte de su identidad y de la imagen con la que el público la reconoce desde hace años.