Finalmente, Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez no coincidirán en Miami. El periodista Gustavo Méndez anunció este lunes en sus redes sociales el cambio de planes del futbolista y la actriz: “Finalmente, tras la presentación al juez que habilitó el viaje, la pareja habría decidido quedarse estos días tranquilos en La casa de los sueños de Nordelta antes de volver a Turquía”.

La semana pasada, Yanina Latorre confirmó que Wanda Nara no había autorizado la salida del país de sus hijas para irse de vacaciones a Estados Unidos junto a su padre, Mauro Icardi, y Eugenia “China” Suárez.

Según detalló Méndez este lunes, la pareja habría optado por quedarse unos días más en Argentina antes de emprender el regreso a Estambul. De acuerdo al periodista, Elio Letterio Pino, representante del delantero, continúa negociando la renovación del contrato de Icardi con el Galatasaray.

Wanda Nara fue vista en Palermo mientras realizaba el trámite para obtener la visa de Estados Unidos. Crédito: Instagram

Por qué Mauro Icardi y la China Suárez cancelaron el viaje a Miami

Por su parte, Wanda Nara sí viajará a Estados Unidos para seguir de cerca la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. La semana pasada, la conductora confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde despejó todas las dudas sobre su presencia en la Copa del Mundo.

Wanda Nara. Foto: Instagram (@wanda_nara)

Mediante una historia de Instagram, Wanda compartió una foto junto a Benedicto, uno de los hijos que tuvo con Maxi López, y escribió: “Visas. Ahora sí nos vamos al Mundial”, dejando en claro que ya tenía todo listo para emprender el viaje.

En su cuenta de X, la periodista Naiara Vecchio contó que Wanda viaja con sus hijas a Miami.

Por su parte, la periodista Naiara Vecchio terminó despejando todas las dudas sobre el por qué de la cancelación de Mauro y la China: “Urgente: Hagopian no autorizó a Mauro a viajar solo con sus hijas a Miami. #Wanda Nara afirma que el juez sí aceptó que la madre se las lleve a Estados Unidos: ella iría haciéndose cargo el padre de pasajes, traslados y hospedaje. #Icardi canceló el viaje junto a La China Suárez.

Según trascendió, la presencia de Wanda en Estados Unidos no será únicamente por motivos personales. Wanda fue convocada por Telefe para participar de la cobertura especial del Mundial 2026 y también desarrollará acciones comerciales junto a una reconocida marca de skincare durante el torneo.