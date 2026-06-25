En medio de la expectativa por el Mundial 2026, Wanda Nara fue fotografiada este miércoles mientras realizaba el trámite para obtener la visa de Estados Unidos en una sede ubicada en el barrio porteño de Palermo.

Las imágenes fueron difundidas por la cuenta de Instagram @mecomprendezmendez, donde se la ve esperando su turno y accediendo con una sonrisa a sacarse selfies con las personas que la reconocieron en el lugar.

La presencia de Wanda Nara llamó la atención porque se da en pleno desarrollo de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Según adelantó la periodista Naiara Vecchio, la conductora de MasterChef Celebrity va invitada por el canal. “Exclusivo: Mauro Icardi pidió más días con sus hijas Francesca e Isabella y se quedarán con el papá hasta el 10 de julio. Mientras #Icardi está libre y su representante negocia por 1 año más con Galatasaray, #Wanda Nara irá al Mundial convocada por Telefe y una marca de skincare”, escribió Naiara en su cuenta de X.

Wanda Nara fue vista en Palermo mientras realizaba el trámite para obtener la visa de Estados Unidos. Crédito: Instagram

WANDA NARA ENFRENTADA A MAURO ICARDI

En las últimas semanas, la conductora estuvo en el centro de la escena por su conflicto judicial con Mauro Icardi, aunque esta vez el foco estuvo puesto en un posible viaje al exterior en el marco del Mundial.

Hasta el momento, Wanda Nara no hizo declaraciones sobre cuándo viajaría ni confirmó si su intención es asistir a algún partido de la Selección argentina, que continúa su camino en el certamen internacional.