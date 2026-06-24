Wanda Nara y L-Gante se reencontraron en las últimas horas y volvieron a generar rumores de todo tipo. Sin embargo, lejos de una reconciliación sentimental, trascendió que la visita del cantante a la casa de la conductora habría tenido un objetivo muy distinto: convencerlo de sumarse a MasterChef Celebrity 2026, el reality que Telefe prepara para octubre.

Mientras trascendía ese encuentro, Mauro Icardi presentaba una denuncia contra Wanda por el cuidado de la hija mayor que tienen en común, lo que volvió a poner a la mediática en el centro de la escena.

Wanda Nara y L-Gante (Fotos: Movilpress).

Wanda reaccionó con furia y expuso una situación que hasta ahora no había contado: la nena apareció con cinco perforaciones en la oreja, lo que le provocó una infección. Pero además, Wanda le confirmó a una periodista los planes que tiene para L-Gante.

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EL REENCUENTRO ENTRE WANDA NARA Y L-GANTE: QUÉ HAY DETRÁS

En medio del escándalo judicial y mediático, la panelista Naiara Vecchio reveló en sus redes sociales que “L-Gante visitó a Wanda Nara en su casa”. El dato llamó la atención y abrió la puerta a nuevas especulaciones sobre el motivo del encuentro de los ex.

Naiara Vecchio reveló por qué L-Gante visitó a Wanda Nara (Instagram @naiaravecchio)

Pero Vecchio aclaró que esta reunión no tenía componentes amorosos: Telefe quiere que Elián Valenzuela sea parte de MasterChef Celebrity 2026, cuya grabación está prevista para octubre. Ya en mayo circulaban rumores sobre la posible convocatoria del referente de la “Cumbia 420”, con la idea de generar cruces entretenidos con Wanda en el reality culinario.

En la lista de posibles participantes también figura Daniela Christiansson, esposa de Maxi López y también Lizy Tagliani, que este año fue reemplazada por Carina Zampini en La Peña de Morfi. Ahora, resta saber si la producción logrará convencer a ambos para sumarse al certamen de cocina.

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