Las explosivas declaraciones de Wanda Nara sobre el futuro de Mauro Icardi en el fútbol no tardaron en generar una fuerte respuesta. Luego de que la empresaria asegurara en SQP (América TV) que el delantero no quería instalarse en Turquía y que incluso ella le había acercado propuestas de otros clubes, el representante del jugador salió a desmentir públicamente esa versión.

Quien tomó la palabra fue Elio Pino, agente del futbolista, en una conversación con el periodista Gustavo Méndez. Allí dejó en claro que la prioridad absoluta de Icardi sigue siendo el Galatasaray.

“Estoy hablando con el Galatasaray por una posible extensión del contrato. Para Icardi, el Galatasaray no es un club, es una familia. Por respeto al club, al presidente y a sus aficionados, no estamos escuchando ninguna otra oferta en este momento”, afirmó el representante.

EL REPRESENTANTE DE MAURO ICARDI NEGÓ QUE ANALICE OTRAS OFERTAS

Pino también explicó que, si en algún momento cambia el panorama con la institución turca, recién entonces evaluarán otras posibilidades para continuar la carrera del delantero.

“Si de acuerdo con el presidente decidimos no continuar con esta relación tan especial, escucharemos otras oportunidades”, sostuvo.

De esta manera, el agente contradijo la versión de Wanda Nara, quien había asegurado que recibió sondeos de distintas instituciones y que incluso le trasladó esas propuestas al futbolista.

El representante de Mauro Icardi desmintió a Wanda Nara y reveló cuál es la verdadera prioridad del futbolista. Crédito: Instagram

LA RESPUESTA A WANDA NARA POR LOS SUPUESTOS CLUBES INTERESADOS

El representante fue aún más contundente al referirse a los dichos de la conductora sobre los presuntos interesados en contratar a Icardi.

“A quienes se refiere Wanda no son clubes, son agentes que dicen tener todo tipo de ofertas. Personalmente recibo 20 llamadas al día de agentes que intentan involucrarse en negociaciones que ni Mauro ni yo hemos autorizado jamás”, expresó.

Por último, remarcó que cualquier institución que realmente quiera contratar al delantero conoce cuál es el canal oficial para iniciar una negociación.

“Si un club quiere a Icardi encontrará la manera de contactarme porque soy el secretario nacional de la Asociación de Agentes y llevo 32 años trabajando en el fútbol. Repito, nuestra prioridad es respetar al Galatasaray y a sus aficionados”, concluyó, dejando en claro que, al menos por ahora, el futuro del exdelantero de la Selección argentina continúa ligado al fútbol turco.