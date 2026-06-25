En medio del revuelo generado por las declaraciones de Ekaterina Ojeda, la joven que aseguró que Mauro Icardi la piropeó en un boliche de la Costanera mientras estaba acompañado por la China Suárez, una tarotista lanzó una llamativa teoría que no pasó inadvertida.

Invitada a La Mañana con Moria, Liliana Chelli, reconocida tarotista y duendóloga, realizó una lectura de cartas sobre la pareja y sorprendió con la interpretación que hizo del escándalo.

Una tarotista lanzó una explosiva teoría sobre el escándalo de Mauro Icardi y la China Suárez (ELTRECE)

Una tarotista lanzó una explosiva teoría sobre el escándalo de Mauro Icardi y la China Suárez: “Ella fue enviada”

“Salió la pareja y dos mujeres. Una mujer es enviada y me aparece la magia, las pócimas; esa sería Ekaterina. Su nombre tiene que ver con Hécate, las brujas. Me parece que está enviada y ella quiere escalar”, comenzó diciendo Chelli en vivo.

Profundizando en su análisis, agregó: “Hécate es la diosa de las brujas. Puede ser malo o bueno, tiene que ver con cómo esté aspectado”.

Sin embargo, la tarotista aseguró que, más allá de la polémica que rodea a la pareja, las cartas mostraron una fuerte conexión entre ambos. “La China y Mauro siguen enamorados. Totalmente. Pero están esperando que den un paso en falso”, afirmó.

Las declaraciones despertaron inmediatamente el interés de los panelistas. Tras escuchar la lectura, María Fernanda Callejón planteó una teoría inesperada: “¿Y si fue enviada por la misma China para ver qué hacía Mauro?”.

La ocurrencia generó repercusiones en el estudio. Mientras Moria Casán respondió con un escueto “No sé”, Chelli descartó esa posibilidad y dejó entrever otra hipótesis.

“No creo que haya sido enviada por la China”, sostuvo la especialista, sugiriendo que Ekaterina podría haber sido impulsada por personas de su entorno con intenciones de ganar notoriedad mediática o incluso por alguien interesado en interferir en la relación entre la actriz y el futbolista, como podría ser Wanda Nara.