Sin más dilaciones, este lunes comenzó el juicio a Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018 el complejo habitacional Samoré de Villa Lugano.

Tras ocho años de artilugios legales, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados debió comparecer ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, donde se lo juzgará por el confeso asesinato de un amigo suyo en el marco de una discusión.

“Lo tuve de frente y estaba como perdido”, describió Walter Leiva el estado de Cristian Álvarez, quien en un primer momento había eludido el juicio por sus problemas psquiátricos a causa de sus adicciones, aunque luego de sus recientes recitales podría ser considerado imputable.

Pity Álvarez en el comienzo de su juicio por el crimen de su amigo, ocurrido en 2018.

La actitud de Pity Álvarez ante el juicio

“Lo conozco desde hace muchísimo tiempo y tenía su característico rostro... Estaba desorientado”, continuó el movilero de Puro Show, quien además es un avezado periodista musical.

Pity Álvarez y sus abogados.

El detalle es que Pity llegó al TOC “acompañado del cura que manejaba la camioneta, de una mujer que venía en asiento trasero y él delante”.

“No habló ni una palabra. La mamá de una de las hijas (de la víctima) no quiso hacer declaraciones tampoco”.

“Estaba el mánager actual en el lugar”, cerró sobre el Pity Álvarez que enfrenta una pena en expectativa va de 11 a 25 años de prisión, ya que mató a su amigo con un arma de fuego y es un agravante.