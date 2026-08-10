Darío Cvitanich e Ivana Figueiras atraviesan un gran momento en su relación y, según revelaron este lunes en Intrusos, estarían a punto de dar un importante paso: se habrían comprometido.

La información fue dada a conocer por la periodista Paula Varela, quien contó al aire que recibió un dato sobre un supuesto episodio que protagonizó la pareja en un restaurante.

Lo llamativo es que, detrás de una aparente discusión, habría terminado ocurriendo una sorpresiva propuesta de matrimonio.

Foto: Instagram (@figueirasivana)

La propuesta de casamiento de Darío Cvitanich a Ivana Figueiras

Según relató Paula Varela en Intrusos, alguien que se encontraba en el restaurante habría fotografiado a Darío Cvitanich e Ivana Figueiras y enviado la imagen, junto con información sobre una supuesta discusión entre ambos.

El episodio habría comenzado cuando Ivana le pidió el teléfono a Darío y se lo habría revisado. Sin embargo, de acuerdo con la versión que llegó al programa, el motivo de la discusión no habría estado relacionado con una infidelidad.

Durante el relato, Varela explicó que la situación habría tenido que ver con un tema familiar relacionado con una expareja, por el que Ivana habría levantado la voz.

Pero el dato que sorprendió a todos llegó después: esa misma noche Darío Cvitanich le habría pedido casamiento a Ivana Figueiras.

“Me había llegado que esa noche le pidió casamiento”, contó la periodista al aire, provocando la reacción inmediata de sus compañeros.

La noticia generó sorpresa en el estudio porque, según la información difundida, la pareja habría pasado de una tensa discusión a un momento decisivo para su relación.

Importante: por el momento, la propuesta de matrimonio fue presentada en Intrusos como una información recibida por la periodista y no como una confirmación oficial de la pareja.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras: de la polémica al compromiso

La posibilidad de un casamiento representa un giro importante en la historia de amor de Darío e Ivana, que comenzó rodeada de rumores y polémicas.

Ambos blanquearon su romance en 2025, poco después de la separación de Cvitanich de Cecilia “Chechu” Bonelli, con quien estuvo en pareja durante alrededor de 14 años y tuvo tres hijas: Lupe, Carmela y Amelia. En aquel momento, la relación con Figueiras fue señalada en medio de versiones que la ubicaban como una supuesta tercera en discordia. Tanto Darío como Ivana rechazaron esa versión.

Con el paso de los meses, la pareja atravesó incluso una separación y posterior reconciliación. A comienzos de 2026 volvieron a mostrarse juntos públicamente y dejaron en claro que habían decidido apostar nuevamente por su relación.

Desde entonces, el vínculo parece haberse consolidado.

La romántica declaración de Darío a Ivana

En julio, Darío Cvitanich había dado una nueva señal del buen momento que atravesaban al dedicarle un romántico mensaje a Ivana por su cumpleaños número 39.

El exfutbolista publicó varias fotografías de ambos y escribió un mensaje en el que destacó que ella había cambiado su mundo y que disfrutaba de compartir con ella cada momento.

Un mes antes, además, Cvitanich había hablado abiertamente sobre su relación y contó que estaba atravesando una etapa de mucha felicidad junto a Ivana.

En una entrevista con Infobae, describió el vínculo como parte de una nueva etapa de su vida y destacó especialmente cómo ella se había integrado a su familia y a la vida cotidiana junto a sus tres hijas.

Una relación que logró superar el escándalo

El romance entre Cvitanich y Figueiras estuvo marcado inicialmente por la exposición mediática derivada de la separación del exfutbolista y Chechu Bonelli.

Sin embargo, con el tiempo ambos fueron construyendo una relación más alejada de aquella polémica. Incluso realizaron viajes juntos, tuvieron apariciones públicas y comenzaron a compartir cada vez más momentos de su vida cotidiana.

En enero de 2026, durante su primera salida pública tras la reconciliación, ambos se mostraron juntos en el estreno teatral de El divorcio del año y hablaron brevemente sobre su presente.

Ahora, según la información que trascendió en Intrusos, esa historia podría desembocar en un casamiento.

Por el momento, ni Darío Cvitanich ni Ivana Figueiras habrían confirmado públicamente la propuesta. Pero si la información revelada por Paula Varela se confirma, la pareja habría dado un nuevo paso en una relación que comenzó entre polémicas y que hoy podría avanzar hacia el altar.