El Dr. Facundo Pereyra desembarca en el teatro con Modo Reset, un evento en vivo que se alejó del formato tradicional de conferencia médica y apuesta por una puesta en escena dinámica, emocional y participativa.

El objetivo de su presentación en el ND Teatro del martes 11 a las 20 es claro: ayudar al público a enfrentar el agotamiento, la ansiedad y el estrés, y brindar herramientas concretas para mejorar la salud física y mental.

Durante el encuentro, el médico y divulgador —especialista en Medicina Interna y Gastroenterología— aborda los desafíos de la vida moderna, desde la fatiga crónica y el burnout hasta la desconexión con el bienestar.

Facundo Pereyra.

La propuesta incluye relatos personales, interacción con los asistentes, casos en vivo y un cierre pensado para motivar cambios reales en la vida cotidiana.

Un recorrido por los hábitos que impactan en la calidad de vida

A lo largo de la charla, Pereyra invita a reflexionar sobre cómo pequeños cambios sostenidos pueden transformar la energía, el ánimo y la salud digestiva.

El recorrido abarca temas como el manejo del estrés, la alimentación saludable, el descanso, la meditación, el movimiento, el uso excesivo de pantallas y la importancia de la salud intestinal.

Facundo Pereyra.

Con un enfoque cercano y basado en su experiencia clínica, el evento busca que cada persona se lleve herramientas prácticas para recuperar energía y bienestar en el día a día.

Interacción, motivación y cierre participativo

La experiencia de Modo Reset incluye momentos de interacción con el público, análisis de casos en vivo y un cierre participativo diseñado para generar motivación y acción inmediata.

Al finalizar, el Dr. Pereyra firmará ejemplares de sus libros y compartió material exclusivo con los asistentes.

Entre los principales objetivos del evento, se destacaron la concientización sobre el impacto del estrés moderno, la promoción de hábitos sostenibles y la inspiración para lograr cambios reales en la rutina diaria.

Quién es el Dr. Facundo Pereyra

Facundo Pereyra es médico clínico, especialista en Medicina Interna y Gastroenterología, y uno de los divulgadores más reconocidos en temas de salud digestiva, energía y calidad de vida. Es autor de los libros “Resetea tus intestinos” —best seller internacional en 2022 y 2023—, “La vida después del reseteo” y “Hábitos: Guía práctica para armar rutinas saludables”.

Además, desarrolló el Programa B15® y el primer autotest de impacto extradigestivo de mal funcionamiento intestinal. Atiende en Cipolletti, Río Negro, y comparte su conocimiento a través de conferencias, consultas virtuales y redes sociales.

En 2024 recibió el Martín Fierro Digital al Mejor Contenido Temático Profesional y, en 2025, el Premio Martín Fierro SALUD como influencer destacado.