La Velada del Año VI, el exitoso evento de boxeo amateur y entretenimiento creado por Ibai Llanos, tendrá una novedad histórica en su próxima edición: por primera vez será transmitida en directo a través de TikTok LIVE. La cita será el próximo 25 de julio de 2026 desde el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde millones de usuarios podrán seguir cada combate, las presentaciones musicales y todos los momentos destacados en tiempo real.

La alianza entre TikTok e Ibai Llanos marca un nuevo paso en la evolución del evento, consolidando a la plataforma como uno de los principales espacios de interacción para las comunidades digitales y los fanáticos del deporte y el entretenimiento.

La Velada del Año VI reunirá a creadores de seis países

La edición 2026 contará con la participación de 20 creadores de contenido provenientes de España, Argentina, México, Colombia, El Salvador y Puerto Rico, convirtiéndose en la más internacional de la historia del evento.

Entre los representantes argentinos se destacan Gastón Edul, Gero Arias, Lit Killah y Angie Velasco, quienes formarán parte de una cartelera que promete captar la atención de millones de seguidores en toda Hispanoamérica.

TikTok LIVE apuesta por el deporte y el entretenimiento en tiempo real

La llegada de La Velada del Año VI a TikTok LIVE refuerza una tendencia cada vez más fuerte dentro de la plataforma: convertir los grandes eventos deportivos en experiencias participativas donde los usuarios no solo consumen contenido, sino que también interactúan, comentan y generan conversaciones en tiempo real.

El evento podrá seguirse a través de la cuenta oficial de Ibai Llanos y mediante el hashtag #LaVelada6, que centralizará toda la información relacionada con la competencia.

La agenda completa de La Velada del Año VI

Antes de la gran noche del 25 de julio, TikTok LIVE ofrecerá diferentes transmisiones especiales para que los fanáticos puedan seguir cada detalle de la preparación.

La previa

Los usuarios podrán interactuar con los participantes, conocer cómo avanzan los entrenamientos y debatir sobre los posibles favoritos de cada combate.

El pesaje oficial

El 24 de julio se realizará el tradicional pesaje desde Sevilla, uno de los momentos más esperados por los seguidores del evento.

La Velada del Año VI

El 25 de julio llegará el plato fuerte con más de ocho horas de programación, combates de boxeo amateur, invitados especiales y shows musicales en vivo.

El fenómeno global que une deporte, música y creadores

Desde su creación, La Velada del Año se transformó en uno de los eventos digitales más importantes del mundo hispanohablante. La combinación de boxeo, streaming, música y cultura de internet ha logrado reunir a millones de espectadores en cada edición.

Con su desembarco en TikTok LIVE, el espectáculo amplía aún más su alcance internacional y refuerza el vínculo entre creadores y comunidades digitales de todo el mundo.

La edición 2026 promete romper nuevos récords de audiencia y consolidar a La Velada del Año VI como uno de los mayores fenómenos de entretenimiento en español.