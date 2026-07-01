WhatsApp trabaja en una de las funciones más esperadas por quienes buscan tener mayor privacidad al usar la aplicación. Se trata del alias o nombre de usuario, una herramienta que permitirá que otras personas puedan encontrarte sin necesidad de conocer tu número de teléfono.

Aunque la función todavía está en etapa inicial y aún no puede utilizarse para iniciar conversaciones, ya es posible reservar el nombre de usuario en algunos dispositivos.

La explicación sobre cómo funciona fue dada por el especialista en tecnología Santiago do Rego en Arriba Argentinos por eltrece.

Cambios en WhatsApp: qué es el alias, cómo activarlo (captura de eltrece)

¿Qué es el alias de WhatsApp?

Según explicó el especialista, el objetivo principal de esta nueva herramienta es proteger la privacidad de los usuarios.

“A veces no querés que todos tengan tu número de teléfono, entonces usás el alias”, explicó Santiago do Rego.

De esta manera, en lugar de compartir el número personal, será posible entregar únicamente un nombre de usuario.

Cambios en WhatsApp: qué es el alias, cómo activarlo (captura de eltrece)

Cómo activar el alias en WhatsApp

Quienes ya tienen disponible la función encontrarán un mensaje dentro de la aplicación que dice: “Los nombres de usuario estarán disponibles pronto. Mantén privado tu número de teléfono con un nombre de usuario. Reservá el tuyo”.

Al tocar esa opción, WhatsApp abrirá una nueva pantalla donde ofrece crear el alias. Incluso puede sugerir el mismo nombre de usuario que el usuario utiliza en Instagram o Facebook.

Una vez elegido, el alias queda vinculado a la cuenta y reservado para cuando la función se habilite oficialmente.

Cómo funcionará la nueva forma de agregar contactos

Durante el programa, la panelista May Martorelli consultó qué sucederá si otra persona descubre el alias.

Do Rego aclaró que eso, por sí solo, no será suficiente para iniciar una conversación.

“Nadie puede mandarte un mensaje si no tiene un número extra, que es una clave”, aseguró.

La aplicación permitirá elegir quién puede encontrarte mediante el nombre de usuario:

Todos.

Solo las personas que conozcan una clave de seguridad.

Cambios en WhatsApp: qué es el alias, cómo activarlo (captura de eltrece)

Si se elige la segunda opción, WhatsApp generará automáticamente un código de cuatro cifras.

Así, cuando alguien quiera agregarte, solo deberás compartir:

Tu alias.

La clave de cuatro números.

Cambios en WhatsApp: qué es el alias, cómo activarlo (captura de eltrece)

La clave cambia para mantener la privacidad

El especialista también explicó que ese código no lo elige el usuario, sino que lo genera automáticamente WhatsApp.

Sin embargo, una vez que compartís la clave con una persona, podés generar otra nueva para mantener la privacidad.

Para hacerlo solo hay que ingresar a la opción “Obtener otra clave”, lo que crea un nuevo código de cuatro cifras.

De esa manera, cada contacto podrá recibir una clave diferente, aumentando la seguridad y evitando que cualquier persona pueda comunicarse únicamente conociendo el alias.